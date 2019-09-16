Минэнерго США готово выделить нефть из резерва для стабилизации рынка

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава министерства энергетики США Рик Перри заявил, что ведомство готово выделить необходимое количество нефти из стратегического резерва страны для стабилизации рынка после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва США. Международное энергетическое агентство (МЭА) после атак заявило, что на данный момент рынки нефти хорошо обеспечены запасами.

The Department of @ENERGY stands ready to release oil from the SPR deemed sufficient to offset Iran’s attack on the global economy and energy markets. The market is resilient and will respond positively! https://t.co/gyh2YSzasC — Rick Perry (@SecretaryPerry) September 16, 2019

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели в субботу атаку на объекты Saudi Aramco - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.

"Министерство энергетики готово выделить нефть из стратегического резерва, которой будет достаточно, чтобы сгладить последствия атаки Ирана на мировую экономику и рынки энергоресурсов", - написал Перри на своей странице в Twitter