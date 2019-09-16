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РИА Новости

Минэнерго США готово выделить нефть из резерва для стабилизации рынка

12:20 16.09.2019
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© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZДобыча нефти
Добыча нефти
© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZ
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава министерства энергетики США Рик Перри заявил, что ведомство готово выделить необходимое количество нефти из стратегического резерва страны для стабилизации рынка после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва США. Международное энергетическое агентство (МЭА) после атак заявило, что на данный момент рынки нефти хорошо обеспечены запасами.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели в субботу атаку на объекты Saudi Aramco - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
"Министерство энергетики готово выделить нефть из стратегического резерва, которой будет достаточно, чтобы сгладить последствия атаки Ирана на мировую экономику и рынки энергоресурсов", - написал Перри на своей странице в Twitter.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников писала, что страна может в понедельник на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки дронов.
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Майк ПомпеоРик ПерриДональд ТрампМИД ИранаМинистерство энергетики РФМоскваИранСШАЭкономика
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