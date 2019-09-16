Лукашенко заявил, что в новый состав парламента должны прийти "лучшие люди"

"Будущий парламент должен быть лучше этого. Если будет такой же или хуже, значит, нет развития. Поэтому, не в обиду депутатам сказано, должны прийти люди лучшие, которые, когда это надо будет, поведут республику вперед", - сказал Лукашенко в понедельник на встрече со спикером нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) Владимиром Андрейченко. Подробности разговора приводит президентская пресс-служба.

Глава государства при этом обратил внимание, что парламент должен представлять все слои белорусского общества - от молодежи до пожилых людей. По мнению Лукашенко, профсоюзные и общественные организации, партии должны выдвинуть в парламент своих кандидатов и отстаивать их.

"Если у нас существуют настоящие оппозиционные партии - и они должны выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании. Это тоже очень важно. Парламент должен представлять все слои нашего общества, чтобы не было разговоров, что у молодежи там нет представительства или у стариков своих депутатов. Они должны быть… Они, может быть, мыслят несколько по-другому, чем средние слои населения, чем рабочие, крестьяне и часть интеллигенции, но это часть нашего общества, мы должны слышать их голос. Это мой принципиальный подход", - заявил Лукашенко.