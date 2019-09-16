Лукашенко заявил, что в новый состав парламента должны прийти "лучшие люди"

МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в новый состав парламента республики должны прийти "лучшие люди", которые, когда это понадобится, поведут республику вперед.
"Будущий парламент должен быть лучше этого. Если будет такой же или хуже, значит, нет развития. Поэтому, не в обиду депутатам сказано, должны прийти люди лучшие, которые, когда это надо будет, поведут республику вперед", - сказал Лукашенко в понедельник на встрече со спикером нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) Владимиром Андрейченко. Подробности разговора приводит президентская пресс-служба.
Глава государства при этом обратил внимание, что парламент должен представлять все слои белорусского общества - от молодежи до пожилых людей. По мнению Лукашенко, профсоюзные и общественные организации, партии должны выдвинуть в парламент своих кандидатов и отстаивать их.
"Если у нас существуют настоящие оппозиционные партии - и они должны выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании. Это тоже очень важно. Парламент должен представлять все слои нашего общества, чтобы не было разговоров, что у молодежи там нет представительства или у стариков своих депутатов. Они должны быть… Они, может быть, мыслят несколько по-другому, чем средние слои населения, чем рабочие, крестьяне и часть интеллигенции, но это часть нашего общества, мы должны слышать их голос. Это мой принципиальный подход", - заявил Лукашенко.
Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. Они проходят по мажоритарной системе — в 110 округах выбирают 110 депутатов. Ранее глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявляла, что рассчитывает на высокую конкуренцию в ходе электоральной кампании. Также на 7 ноября в Белоруссии назначены выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики).