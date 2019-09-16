Минтруд: данные полиграфа не дают основания для правовых решений на работе

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Данные, полученные работодателями с помощью полиграфа, не могут стать основанием для правовых решений в отношении сотрудников, отказ от прохождения такого исследования в рамках трудовых отношений также не может иметь последствий, заявил директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак.

"Я еще раз хотел напомнить, что установление в локальных актах обязанности применения полиграфа нарушает требования федерального законодательства", - сказал он на конференции "Участие организаций в противодействии коррупции".

Баснак отметил, что достоверность данных, которые представляет полиграф, не подтверждена. Проведение таких исследований, в соответствии с конституцией, может быть выполнено только с согласия работника.

"И выводы, которые получены при помощи полиграфа, не могут быть положены в основу каких-либо правовых решений в отношении соответствующего лица", - добавил Баснак.