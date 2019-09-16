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РИА Новости

Минтруд: данные полиграфа не дают основания для правовых решений на работе

12:14 16.09.2019
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© РИА Новости / Павел КомаровПолиграф
Полиграф
© РИА Новости / Павел Комаров
Полиграф. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Данные, полученные работодателями с помощью полиграфа, не могут стать основанием для правовых решений в отношении сотрудников, отказ от прохождения такого исследования в рамках трудовых отношений также не может иметь последствий, заявил директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак.
"Я еще раз хотел напомнить, что установление в локальных актах обязанности применения полиграфа нарушает требования федерального законодательства", - сказал он на конференции "Участие организаций в противодействии коррупции".
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Баснак отметил, что достоверность данных, которые представляет полиграф, не подтверждена. Проведение таких исследований, в соответствии с конституцией, может быть выполнено только с согласия работника.
"И выводы, которые получены при помощи полиграфа, не могут быть положены в основу каких-либо правовых решений в отношении соответствующего лица", - добавил Баснак.
Он также пояснил, что отказ в прохождении исследования на полиграфе также не может повлечь за собой никакой ответственности для сотрудника.
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