Прокуратура Красноярского края подтвердила гибель прокурора Лесосибирска

КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Прокуратура Красноярского края официально подтвердила гибель прокурора Лесосибирска Василия Федорцова на пожаре в Красноярске, сообщается на сайте ведомства.

Пожар в красноярской хрущевке в ночь на понедельник унес жизни восьми человек, в том числе четырех детей. Сообщалось, что среди погибших были хозяева и гости квартиры.

Источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что погиб прокурор Лесосибирска Федорцов, его семья и семья сестры. Основная версия причины пожара – короткое замыкание в старой электропроводке. Кроме того, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. Уголовное дело расследуется по признакам причинения смерти по неосторожности, оно передано в центральный аппарат СК.

"Коллектив прокуратуры Красноярского края выражает свои искренние соболезнования родным и близким прокурора Лесосибирска Красноярского края Федорцова Василия Владимировича, погибшего 16 сентября 2019 в пожаре по улице Гусарова в Красноярске", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там отметили, что прокуратура края взяла на контроль расследование уголовного дела.