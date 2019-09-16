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РИА Новости

Прокуратура Красноярского края подтвердила гибель прокурора Лесосибирска

12:11 16.09.2019
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© Фото : сайт Прокуратуры Красноярского краяПрокурор Лесосибирска Василий Федорцов
Прокурор Лесосибирска Василий Федорцов
© Фото : сайт Прокуратуры Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Прокуратура Красноярского края официально подтвердила гибель прокурора Лесосибирска Василия Федорцова на пожаре в Красноярске, сообщается на сайте ведомства.
Пожар в красноярской хрущевке в ночь на понедельник унес жизни восьми человек, в том числе четырех детей. Сообщалось, что среди погибших были хозяева и гости квартиры.
Источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что погиб прокурор Лесосибирска Федорцов, его семья и семья сестры. Основная версия причины пожара – короткое замыкание в старой электропроводке. Кроме того, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. Уголовное дело расследуется по признакам причинения смерти по неосторожности, оно передано в центральный аппарат СК.
"Коллектив прокуратуры Красноярского края выражает свои искренние соболезнования родным и близким прокурора Лесосибирска Красноярского края Федорцова Василия Владимировича, погибшего 16 сентября 2019 в пожаре по улице Гусарова в Красноярске", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 09:29РИА Новости
Дело о пожаре в Красноярске передали в центральный аппарат СК
Там отметили, что прокуратура края взяла на контроль расследование уголовного дела.
Лесосибирск (около 60 тысяч жителей) - один из крупнейших городов региона.
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Красноярский крайЛесосибирскПроисшествия
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