Губернатор Курской области пообещал жителям региона "прорыв"

ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. Роман Старовойт, вступивший в должность губернатора Курской области, пообещал жителям реализовать потенциал региона.

"Сегодняшний день — это начало "курского прорыва". "Курский прорыв" — это наш шанс стать регионом, где хочется жить и работать. Это возможность нарастить и реализовать потенциал области. "Курский прорыв" — это новый, качественный уровень жизни курян. "Курский прорыв" — это идеология лидерства". Роман Старовойт

Старовойт подчеркнул, что перед регионом стоят глобальные задачи. Он отметил, что власти области ориентируются на майский указ президента.

"В рамках реализации национальных проектов в регион будет привлечено более 45 миллиардов рублей. Это почти годовой бюджет региона. И они должны быть потрачены эффективно. Кроме того, у нас есть результаты работы мастерских проектов и разработанная стратегия развития региона. И есть моя предвыборная программа", — отметил Старовойт.

Губернатор заявил, что эти документы — майский указ, предвыборная программа и проекты — станут платформой для движения вперед. Глава региона подчеркнул, что все проекты будут реализованы в установленные сроки.

Старовойта назначили врио главы Курской области 11 октября, после досрочной отставки Александра Михайлова, руководившего регионом с 2000 года.

На губернаторских выборах, которые прошли 8 сентября, Старовойт набрал 81,07% голосов избирателей при явке 41,56%. Избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и действительными.