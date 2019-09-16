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РИА Новости
Единый день голосования

Губернатор Курской области пообещал жителям региона "прорыв"

12:09 16.09.2019 (обновлено: 12:47 16.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. Роман Старовойт, вступивший в должность губернатора Курской области, пообещал жителям реализовать потенциал региона.
"Сегодняшний день — это начало "курского прорыва". "Курский прорыв" — это наш шанс стать регионом, где хочется жить и работать. Это возможность нарастить и реализовать потенциал области. "Курский прорыв" — это новый, качественный уровень жизни курян. "Курский прорыв" — это идеология лидерства".
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
Роман Старовойт
Старовойт подчеркнул, что перед регионом стоят глобальные задачи. Он отметил, что власти области ориентируются на майский указ президента.
"В рамках реализации национальных проектов в регион будет привлечено более 45 миллиардов рублей. Это почти годовой бюджет региона. И они должны быть потрачены эффективно. Кроме того, у нас есть результаты работы мастерских проектов и разработанная стратегия развития региона. И есть моя предвыборная программа", — отметил Старовойт.
Избиратель в единый день голосования
9 сентября, 11:31Единый день голосования
Выборы губернатора Курской области прошли без сбоев
Губернатор заявил, что эти документы — майский указ, предвыборная программа и проекты — станут платформой для движения вперед. Глава региона подчеркнул, что все проекты будут реализованы в установленные сроки.
Старовойта назначили врио главы Курской области 11 октября, после досрочной отставки Александра Михайлова, руководившего регионом с 2000 года.
На губернаторских выборах, которые прошли 8 сентября, Старовойт набрал 81,07% голосов избирателей при явке 41,56%. Избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и действительными.
Инаугурация Старовойта прошла 16 сентября в областном драматическом театре имени А. С. Пушкина.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
9 сентября, 07:53РИА Новости
Биография Романа Старовойта
92022113
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Единый день голосованияРоман СтаровойтКурская областьРоссияПолитика
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