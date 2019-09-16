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РИА Новости

В Минтруде предложили разработать ГОСТ по антикоррупционным мерам

12:07 16.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В России можно выработать ГОСТ по антикоррупционным мерам в организациях, сделать это можно совместно с бизнесом, считает директор департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак.
"Прежде всего, наверное, может быть, стоит подумать о создании нашего российского ГОСТа по антикоррупционным мерам в организации. Опять же рекомендательного характера", - сказал Баснак на конференции "Участие организаций в противодействии коррупции".
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30 июля, 13:27РИА Новости
В Генпрокуратуре рассказали об отношении россиян к коррупции
Он добавил, что такой ГОСТ возможно подготовить при поддержке бизнес-структур.
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Дмитрий БаснакМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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