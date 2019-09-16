В Минтруде предложили разработать ГОСТ по антикоррупционным мерам

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В России можно выработать ГОСТ по антикоррупционным мерам в организациях, сделать это можно совместно с бизнесом, считает директор департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак.

"Прежде всего, наверное, может быть, стоит подумать о создании нашего российского ГОСТа по антикоррупционным мерам в организации. Опять же рекомендательного характера", - сказал Баснак на конференции "Участие организаций в противодействии коррупции".