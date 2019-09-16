США могут использовать атаки на саудовские НПЗ в своих целях, считают в ГД

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Выгодоприобретателем в ситуации с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии являются США, которые могут использовать провокацию в надежде сохранить влияние на различные силы в регионе, сыграв на противоречиях для укрепления своих позиций, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.

По мнению Железняка, атака дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии совершена с целью обострения ситуации на Ближнем Востоке. Депутат отметил, что опасность заключается не только в скачках цен на нефтяных рынках: в орбиту провокации может быть втянуто большое число стран, в том числе, в других регионах, что способно разжечь конфликт до мирового масштаба.

"Очевидно, что выгодоприобретателем в данной ситуации, в том числе, являются американские "ястребы", с радостью зацепившиеся за идею ответного удара по Ирану, на который Вашингтон постоянно пытается оказывать давление и обвинить во всех проблемах региона. США могут использовать провокацию в надежде сохранить влияние на различные противоборствующие силы в регионе, чтобы играть на их противоречиях и тем самым удерживать американское присутствие на Ближнем Востоке", - заявил депутат, которого цитирует его пресс-служба.

Также Железняк подчеркнул, что это происшествие "явно требует внимания со стороны Совета Безопасности ООН, чтобы остудить градус конфликта и не позволить ему перерасти в военное противостояние".

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий также полагает, что Вашингтон нагнетает обстановку в регионе, и призывает все стороны проявить сдержанность.

"Сообщения о рассмотрении США возможности применения силы в ответ на атаку на НПЗ в Саудовской Аравии наряду с прямыми обвинениями Ирана со стороны госсекретаря Помпео, безусловно, тревожат. Вашингтон последовательно нагнетает обстановку в регионе с целью добиться от мирового сообщества оправдания своей агрессивной политики в отношении Тегерана, в том числе шагов по выходу из СВПД и возобновлению санкционного давления. И уход одного из самых активных "ястребов" из американской администрации - Джона Болтона - ничего не изменил в подходах США на иранском направлении", - сказал журналистам Слуцкий.