Более 20 тысяч правовых актов времен СССР утратят силу с нового года

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год, могут признать утратившими силу с 1 февраля 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.