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РИА Новости

Более 20 тысяч правовых актов времен СССР утратят силу с нового года

12:02 16.09.2019 (обновлено: 17:44 16.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год, могут признать утратившими силу с 1 февраля 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.
Как объяснял вице-премьер Константин Чуйченко, эти нормативные акты подпадут под масштабную ревизию законов — так называемую регуляторную гильотину.
Точный список сформируют по результатам проработки вопроса с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
"Указанные правовые акты СССР и РСФСР затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и другие", — отметили в Минюсте.
Проект соответствующего постановления министерство подготовит до 15 ноября.
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Министерство юстиции РФКонстантин ЧуйченкоРоссияСССР
Популярные комментарии
Вообще то, такие вопросы должен решать народ, на всенародной референдуме. Ему решать, какие правовые акты и нормы надо пустить под "регуляторную гильотину", а какие нет. Народ, а не "заинтересованные федеральные органы".
16 сентября, 12:12
НЕНикита Ермаков
1310002
Феодальные законы на смену идут. Зачищают поле.
16 сентября, 12:09
vvab6
900102
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