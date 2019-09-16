Более 20 тысяч правовых актов времен СССР утратят силу с нового года

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год, могут признать утратившими силу с 1 февраля 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.
Как объяснял вице-премьер Константин Чуйченко, эти нормативные акты подпадут под масштабную ревизию законов — так называемую регуляторную гильотину.
Точный список сформируют по результатам проработки вопроса с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
"Указанные правовые акты СССР и РСФСР затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и другие", — отметили в Минюсте.
Проект соответствующего постановления министерство подготовит до 15 ноября.