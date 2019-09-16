МККК приветствует освобождение заключенных Россией и Украиной

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста приветствует взаимное освобождение заключенных Россией и Украиной и надеется, что оно заложит основу для дальнейшего диалога и не станет разовым событием, заявил РИА Новости глава делегации МККК в РФ, Белоруссии и Молдавии Ихтияр Асланов.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
"Во-первых, мы приветствуем такой шаг, он особенно важен для людей, которые участвовали в обмене, они могут воссоединиться с семьей, вернуться на родину. С этой точки зрения это очень положительный аспект для нас. Мы надеемся, что это не однократный процесс, который приведет к дальнейшему диалогу и взаимопониманию между сторонами", - заявил Асланов.
По его словам, гуманитарная ситуация на Украине в целом и в особенности в Донбассе вызывает сильную обеспокоенность у МККК. Он отметил, что "как независимая, нейтральная и беспристрастная организация" комитет готов "предложить гуманитарные услуги любой из сторон, которая сочтет их нужными".