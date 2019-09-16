МККК приветствует освобождение заключенных Россией и Украиной

"Во-первых, мы приветствуем такой шаг, он особенно важен для людей, которые участвовали в обмене, они могут воссоединиться с семьей, вернуться на родину. С этой точки зрения это очень положительный аспект для нас. Мы надеемся, что это не однократный процесс, который приведет к дальнейшему диалогу и взаимопониманию между сторонами", - заявил Асланов.