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РИА Новости

Оскорбившая тулунцев чиновница рассказала о своих доходах

11:56 16.09.2019 (обновлено: 18:19 16.09.2019)
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© Фото : соцсетиИрина Алашкевич
Ирина Алашкевич
© Фото : соцсети
Ирина Алашкевич. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, написавшая заявление об увольнении, рассказала, как ей удалось задекларировать доход, который сравнивали с доходом главы региона.
На фоне скандала из-за аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей Тулуна СМИ обратили внимание, что Алашкевич заработала за 2018 год около 5,3 миллиона рублей и задекларировала квартиру площадью 94,1 квадратного метра. При этом губернатор Иркутской области Сергей Левченко заработал в 2018 году 5,55 миллиона рублей.

"Мой доход в пять миллионов, о котором упоминали некоторые СМИ, давно уже не доход, а расход. Потому что это доход от продажи квартиры в самом конце Ново-Ленино. Я продала ее в прошлом году плюс взяла ипотеку и купила новую квартиру в обычной новостройке в Октябрьском районе", — написала Алашкевич в своем аккаунте в соцсети Facebook. Чиновница рассказала, что не понимает, как журналисты на размытом снимке определили марку часов и их стоимость. "Могу любому из вас показать эти часы за два миллиона, купленные в обычном часовом магазине, стоимость которых три тысячи рублей", — отметила она.

Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, в середине августа была распространена в соцсетях. В ней рассказывается о приезде президента Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с ним. В записи, в частности, говорится: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования".
В подписи к ролику утверждается, что речь произносит Алашкевич. Сама чиновница сообщила РИА Новости, что запись является фальсификацией. Губернатор региона Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись была передана на экспертизу. По данным властей, проверка пока не завершена. В минувшую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Алашкевич выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, то это будет поводом для соответствующих вопросов.
Ирина Алашкевич
Вчера, 11:41РИА Новости
Обвиненная в оскорблении тулунцев чиновница попросила прощения
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУ МЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Иркутская областьТулунРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Обычная демократически настроенная чиновница. Они все такие. Однажды, в 1991 году, за это проголосовал народ. Значит так тому и быть. Альтернативы демократии нет! Демократам тоже. Это - судьба.
16 сентября, 12:05
vvab6
401007
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