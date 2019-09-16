Оскорбившая тулунцев чиновница рассказала о своих доходах

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, написавшая заявление об увольнении, рассказала, как ей удалось задекларировать доход, который сравнивали с доходом главы региона.

На фоне скандала из-за аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей Тулуна СМИ обратили внимание, что Алашкевич заработала за 2018 год около 5,3 миллиона рублей и задекларировала квартиру площадью 94,1 квадратного метра. При этом губернатор Иркутской области Сергей Левченко заработал в 2018 году 5,55 миллиона рублей.

"Мой доход в пять миллионов, о котором упоминали некоторые СМИ, давно уже не доход, а расход. Потому что это доход от продажи квартиры в самом конце Ново-Ленино. Я продала ее в прошлом году плюс взяла ипотеку и купила новую квартиру в обычной новостройке в Октябрьском районе", — написала Алашкевич в своем аккаунте в соцсети Facebook. Чиновница рассказала, что не понимает, как журналисты на размытом снимке определили марку часов и их стоимость. "Могу любому из вас показать эти часы за два миллиона, купленные в обычном часовом магазине, стоимость которых три тысячи рублей", — отметила она.

Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, в середине августа была распространена в соцсетях. В ней рассказывается о приезде президента Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с ним. В записи, в частности, говорится: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования".

В подписи к ролику утверждается, что речь произносит Алашкевич. Сама чиновница сообщила РИА Новости, что запись является фальсификацией. Губернатор региона Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись была передана на экспертизу. По данным властей, проверка пока не завершена. В минувшую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Алашкевич выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, то это будет поводом для соответствующих вопросов.