Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T11:52Z
https://ria.ru/20190916/1558723983.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153110/74/1531107434_0:0:4246:2388_1036x0_80_0_0_c06a509559b90f0b59b371dfc25cccd1.jpg
РИА Новости

В Афганистане пять человек погибли при взрыве

11:52 16.09.2019
336
© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Афганистане
Полицейский в Афганистане
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Не менее пяти человек, включая женщин и детей, погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства в афганской провинции Фарах, сообщает агентство Khaama со ссылкой на местную полицию.
Взрыв прогремел в воскресенье на окраине города Фарах и был направлен против гражданского транспортного средства, отмечается в заявлении полиции. Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
Полиция в Афганистане
13 сентября, 19:49РИА Новости
Три человека погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Афганистане также усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
На месте нападения около авиабазы Баграм, Афганистан. 9 апреля 2019
15 сентября, 12:06РИА Новости
В Таджикистане назвали число сторонников ИГ* в Афганистане критическим
300000
Обсудить 0
АфганистанВ мире
Рекомендуем
Город Газни
На востоке Афганистана при взрыве погиб человек
РИА
Новости
Сотрудники вооружённых сил Афганистана
В Афганистане заявили о ликвидации 35 талибов и двух "теневых губернаторов"
Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов
Талибы заявили о готовности продолжить диалог с США
Латакия
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Лента
новостей
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран заявил о готовности сотрудничать с ООН для достижения мира в Йемене
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Хуситы заявили, что способны нанести новые удары в Саудовской Аравии
На месте нападения около авиабазы Баграм, Афганистан. 9 апреля 2019
В Таджикистане назвали число сторонников ИГ* в Афганистане критическим
Вид на город Сирт, Ливия
При авиаударе по Сирту в Ливии погибли 32 человека, сообщил источник
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
В Италии сформировали новое правительство
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
МИД Китая прокомментировал атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Прохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
Германия продолжит обучать афганских полицейских после теракта в Кабуле
Гуманитарная помощь Красного Креста в Афганистане
Талибы дали МККК гарантии безопасности в Афганистане, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
Лента новостейМолния