В Афганистане пять человек погибли при взрыве

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Не менее пяти человек, включая женщин и детей, погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства в афганской провинции Фарах, сообщает агентство Khaama со ссылкой на местную полицию.
Взрыв прогремел в воскресенье на окраине города Фарах и был направлен против гражданского транспортного средства, отмечается в заявлении полиции. Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
13 сентября, 19:49РИА НовостиТри человека погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Афганистане также усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.