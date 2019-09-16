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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России придет бабье лето

11:51 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСквер у Богородице-Смоленский Новодевичьего женского монастыря в Москве
Сквер у Богородице-Смоленский Новодевичьего женского монастыря в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Сквер у Богородице-Смоленский Новодевичьего женского монастыря в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бабье лето придет в Центральный федеральный округ, в том числе в Москву и область, после 25 сентября, сказал РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"Мы ждем еще бабье лето. Последняя половинка третьей декады: 25-26 и туда дальше будет погожая погода, по крайней мере на западе Европейской равнины, то есть Смоленская, Калужская область, Тула, возможно и Тверь. Выйдет антициклон, может быть, захватит и северо-запад", - отметил синоптик.
Он уточнил, что антициклон будет постепенно смещаться на восток, поэтому температуры во второй пятидневки третьей декады будут опять выше нормы.
"У нас пока (в Москве и области - ред.) не было бабьего лето - было продолжение лета. А после этих похолоданий уже будет бабье лето. Это не значит, что будет 20, но с учетом того, что температура будет не 10 градусов (норма - ред.), а 15 и погода без осадков, солнышко, как раз бабье лето", - уточнил Варакин.
Он добавил, что до наступления тепла, погода будет дождливой, ночи будут холодными, а заморозки станут повсеместными.
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Юрий ВаракинРосгидрометМоскваКалужская областьОбщество
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