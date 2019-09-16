Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России придет бабье лето

"Мы ждем еще бабье лето. Последняя половинка третьей декады: 25-26 и туда дальше будет погожая погода, по крайней мере на западе Европейской равнины, то есть Смоленская, Калужская область, Тула, возможно и Тверь. Выйдет антициклон, может быть, захватит и северо-запад", - отметил синоптик.

"У нас пока (в Москве и области - ред.) не было бабьего лето - было продолжение лета. А после этих похолоданий уже будет бабье лето. Это не значит, что будет 20, но с учетом того, что температура будет не 10 градусов (норма - ред.), а 15 и погода без осадков, солнышко, как раз бабье лето", - уточнил Варакин.