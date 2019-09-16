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РИА Новости
Ульяновская область

Ульяновская область принимает международный фестиваль ТАФИСА

11:51 16.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкУльяновск
Ульяновск
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
УЛЬЯНОВСК, 16 сен – РИА Новости. Более пяти тысяч спортсменов и гостей принимают участие в I Всемирном фестивале боевых искусств ТАФИСА (TAFISA - The Association For International Sport for All), проходящем 13-17 сентября в Ульяновске и Димитровграде, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
На соревнования съехались спортсмены и гости более чем из 20 стран мира. Участники смотра представили всё многообразие мировых единоборств, среди которых тхэквондо, хапкидо, крав-мага, капоэйра, кёкусинкай, силат, зурхане, викинги, айкидо, самбо, корэш, бурятская борьба, казачье боевое искусство и иккаидо. Талисманами I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА стали кот Тафисик и мишка Самбишка.
В профессиональную программу фестиваля вошли 12 спортивных единоборств: бокс, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, панкратион, фудокан каратэ киокусинкай каратэ, джиу-джитсу, кюдо, айкидо, кудо, курэш. На спортивных площадках в Ульяновске и Димитровграде также проходят мастер-классы и семинары с участием известных спортсменов, чемпионов Европы и мира, а также руководителей российских спортивных федераций и основателей некоторых видов единоборств. "За минувшие выходные прошло более 40 мастер-классов, в которых приняли участие около 2,5 тысяч спортсменов. Только кикбоксеры собрали на своей презентации свыше тысячи человек", - отметили в пресс-службе.
Приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля направил президент РФ Владимир Путин. Он выразил уверенность, что спортивное событие послужит развитию и укреплению международных гуманитарных контактов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ульяновск
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Глава Ульяновской области Сергей Морозов подчеркнул на церемонии открытия фестиваля, что область давно мечтала провести у себя Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА, "чтобы приобщить к высокому, благородному миру боевых искусств детей и молодёжь".
"И вот сегодня эта мечта стала реальностью. Огромное спасибо всем, кто работает над этим проектом. В современном мире Россия лидирует в популяризации смешанных единоборств. А Ульяновская область - в России. Доказательство тому – многочисленные победы наших единоборцев на соревнованиях самого высокого уровня, а также огромный интерес наших земляков к боевым искусствам", - приводит пресс-служба слова губернатора.
В свою очередь, президент Международной ассоциации спорта для всех TAFISA Джу-Хо Чанг отметил, что на фестивале "каждый может найти для себя боевые искусства по душе".
"Боевые искусства носят образовательный и даже научный характер, в них задействованы силы природы, момента, удара, что позволяет человеку развиваться физически, раскрывать себя и идти дальше по жизни", - цитирует пресс-служба слова президента TAFISA на церемонии открытия.
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Ульяновская областьСергей Морозов
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