Ульяновская область принимает международный фестиваль ТАФИСА

УЛЬЯНОВСК, 16 сен – РИА Новости. Более пяти тысяч спортсменов и гостей принимают участие в I Всемирном фестивале боевых искусств ТАФИСА (TAFISA - The Association For International Sport for All), проходящем 13-17 сентября в Ульяновске и Димитровграде, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.