Экономическая интеграция с Белоруссией вызовет провокации, заявили в ГД

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Родина" Алексей Журавлев в Facebook выразил мнение, что экономическая интеграция России и Белоруссии чревата провокациями со стороны западных стран.
"Реальная экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет агрессивно-истеричную реакцию Запада. Возможны и провокации. Но, как говорится, собака лает, караван идет".
Ранее "Коммерсант" сообщал, что с начала 2021 года Минск и Москва собираются создать единые налоговый и гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем.
По информации издания, программа также предусматривает создание единого регулятора энергетического рынка и объединение таможенной политики.