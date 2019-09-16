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РИА Новости
Союзное государство

Экономическая интеграция с Белоруссией вызовет провокации, заявили в ГД

11:49 16.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Родина" Алексей Журавлев в Facebook выразил мнение, что экономическая интеграция России и Белоруссии чревата провокациями со стороны западных стран.
"Реальная экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет агрессивно-истеричную реакцию Запада. Возможны и провокации. Но, как говорится, собака лает, караван идет".
Алексей Журавлев
Алексей Журавлев
Ранее "Коммерсант" сообщал, что с начала 2021 года Минск и Москва собираются создать единые налоговый и гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем.
По информации издания, программа также предусматривает создание единого регулятора энергетического рынка и объединение таможенной политики.
21 июня 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Минске с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 21 июня 2019
21 июня, 19:04Союзное государство
Россия и Белоруссия говорят об интеграции на одном языке, заявил Медведев
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