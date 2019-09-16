Экономическая интеграция с Белоруссией вызовет провокации, заявили в ГД

"Реальная экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет агрессивно-истеричную реакцию Запада. Возможны и провокации. Но, как говорится, собака лает, караван идет".

Ранее "Коммерсант" сообщал, что с начала 2021 года Минск и Москва собираются создать единые налоговый и гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем.