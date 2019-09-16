Более двух тысяч пострадавших от взрывов под Ачинском получили выплаты

КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Более двух тысяч пострадавших от взрывов армейского арсенала вблизи деревни Каменка Красноярского края получили материальную помощь, сообщает пресс-служба администрации Ачинского района.

"Более двух тысяч человек, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в Каменке, получили материальную помощь", - говорится в сообщении.

В администрации района сообщили, что выплаты до 10 тысяч рублей получили 1960 человек на сумму более 17 миллионов 388 тысяч рублей. Более 320 семьям выделены средства из резервного фонда регионального правительства в связи с частичной утратой имущества в размере до 20 тысяч рублей и полной утратой имущества до 50 тысяч рублей в размере 4 миллионов 770 тысяч рублей.