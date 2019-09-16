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РИА Новости

Более двух тысяч пострадавших от взрывов под Ачинском получили выплаты

11:48 16.09.2019
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© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкНа территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв
На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв
© РИА Новости / Ольга Халманова
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На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв
КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Более двух тысяч пострадавших от взрывов армейского арсенала вблизи деревни Каменка Красноярского края получили материальную помощь, сообщает пресс-служба администрации Ачинского района.
"Более двух тысяч человек, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в Каменке, получили материальную помощь", - говорится в сообщении.
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В администрации района сообщили, что выплаты до 10 тысяч рублей получили 1960 человек на сумму более 17 миллионов 388 тысяч рублей. Более 320 семьям выделены средства из резервного фонда регионального правительства в связи с частичной утратой имущества в размере до 20 тысяч рублей и полной утратой имущества до 50 тысяч рублей в размере 4 миллионов 770 тысяч рублей.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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