Синоптики рассказали, когда ожидать третью волну бабьего лета в Москве

"Где-то начиная с 23 сентября, с понедельника, и до 27 сентября в столице будет властвовать антициклон, который принесет улучшение погоды. То есть вот этот период 23-27 - это в основном солнечная и сухая погода. Она будет действительно напоминать старое бабье лето. По температурам в среднем разброс будет такой: ночью плюс 3-8 градусов, днем где-то до 15-16 градусов тепла", - сообщил Тишковец.