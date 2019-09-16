Синоптики рассказали, когда ожидать третью волну бабьего лета в Москве

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Существенное улучшение погодных условий ожидается в Москве с 23 сентября, средняя температура составит плюс 15 градусов, такая погода будет свидетельствовать о наступлении третий волны бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Где-то начиная с 23 сентября, с понедельника, и до 27 сентября в столице будет властвовать антициклон, который принесет улучшение погоды. То есть вот этот период 23-27 - это в основном солнечная и сухая погода. Она будет действительно напоминать старое бабье лето. По температурам в среднем разброс будет такой: ночью плюс 3-8 градусов, днем где-то до 15-16 градусов тепла", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что для конца сентября это неплохая температура, обычно такие показали наблюдаются в Москве в середине сентября. Климатическая норма немного превышена. По его словам, после 27 сентября до 1 октября Москву накроют дожди и ожидается похолодание.
Однако Тишковец добавил, что со 2 октября москвичей несколько дней ожидает период "комфорта и солнца". Метеоролог предположил, что вероятнее всего старое бабье лето будет разбито на две половины.
"Будет осень золотая, такая красивая", - заключил синоптик.