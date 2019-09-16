Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты

Нефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал компании Aramco в Саудовской Аравии

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила некоторым клиентам о восстановлении отгрузки сырья после недавних атак на ее нефтяные объекты, рассказало Рейтер со ссылкой на источники. Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила некоторым клиентам о восстановлении отгрузки сырья после недавних атак на ее нефтяные объекты, рассказалосо ссылкой на источники.

Агентство уточнило, что партнеры Эр-Рияда получили уведомление о возобновлении работы из центра планирования поставок (Oil Supply Planning and Scheduling, OSPAS).

Подчеркивается, что погрузка проходит нормально.

Атаки на саудовские нефтяные объекты

Саудовская Аравия — крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти. В субботу несколько заводов Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников.

После этого производство сократилось более чем вдвое: на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Из-за этого мировые цены на сырье подскочили в среднем на 12-13%, а иногда рост доходил и до 19%.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.