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РИА Новости

Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты

11:44 16.09.2019 (обновлено: 12:24 16.09.2019)
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© REUTERS / Ahmed Jadallah/File PhotoНефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал компании Aramco в Саудовской Аравии
Нефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал компании Aramco в Саудовской Аравии
© REUTERS / Ahmed Jadallah/File Photo
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила некоторым клиентам о восстановлении отгрузки сырья после недавних атак на ее нефтяные объекты, рассказало Рейтер со ссылкой на источники.
Агентство уточнило, что партнеры Эр-Рияда получили уведомление о возобновлении работы из центра планирования поставок (Oil Supply Planning and Scheduling, OSPAS).
Подчеркивается, что погрузка проходит нормально.

Атаки на саудовские нефтяные объекты

Саудовская Аравия — крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти. В субботу несколько заводов Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников.
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После этого производство сократилось более чем вдвое: на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
Из-за этого мировые цены на сырье подскочили в среднем на 12-13%, а иногда рост доходил и до 19%.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, что атака осуществлялась из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Тегеран. МИД Ирана назвал обвинения ложью.
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