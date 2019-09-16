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РИА Новости

В Пекине оценили заявление Лаврова о взаимоотношениях России и Китая

11:44 16.09.2019
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости. Китайская сторона высоко ценит положительную оценку министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым тесного взаимодействия и активного сотрудничества Китая и России и согласна, что любые попытки внести в них раздор обречены на провал, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Глава российского внешнеполитического ведомства в недавнем интервью газете "Труд" заявил, что взаимодействие России и Китая настолько плотное, что третьим силам не удастся "вбить клин" между Москвой и Пекином. По его словам, между МИД России и КНР уже давно установились конструктивные, доверительные, товарищеские отношения, что позволяет быстро и качественно выполнять поставленные перед ведомствами задачи.
"Мы высоко ценим положительные комментарии министра Лаврова в отношении двусторонних отношений наших стран. В этом году исполняется 70 лет с момента создания КНР и также с момента установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой, эти отношения продемонстрировали устойчивость к изменению международной ситуации, показали свою жизнеспособность и большой потенциал", - сказала дипломат.
Она напомнила, что отношения двух стран и ранее находились на уровне всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а теперь они вступают в новую эпоху. Хуа Чуньин подчеркнула, что отношения двух стран стали образцом взаимодействия двух крупных держав, они не направлены против каких-либо третьих стран и отличаются тем, что стороны выбирают диалог, а не конфронтацию, партнерство вместо союзов.
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"Никто не сможет вбить клин в крепкие отношения между Россией и Китаем, и любые попытки внести в них раздор обречены на провал", - заявила официальный представитель китайского МИД.
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Хуа ЧуньинСергей ЛавровМИД РФМИД КНРРоссияПолитика
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