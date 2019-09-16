Обвиненная в оскорблении тулунцев чиновница попросила прощения

"Я знаю, что в своих речах никого не оскорбляла, фразы, повторюсь, были вырваны из контекста. Да, выражения были сказаны сгоряча грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе. Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить. Я предполагаю, что и этот мой текст разберут на части и на цитаты. Возможно, вырвут из контекста так, как им выгодно", — написала Алашкевич в своем аккаунте в Facebook.