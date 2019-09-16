Обвиненная в оскорблении тулунцев чиновница попросила прощения

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, заявила, что выражения были вырваны из контекста, и попросила жителей Тулуна простить ее.
В понедельник Алашкевич сообщила, что приняла решение написать заявление об увольнении.
"Я знаю, что в своих речах никого не оскорбляла, фразы, повторюсь, были вырваны из контекста. Да, выражения были сказаны сгоряча грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе. Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить. Я предполагаю, что и этот мой текст разберут на части и на цитаты. Возможно, вырвут из контекста так, как им выгодно", — написала Алашкевич в своем аккаунте в Facebook.
Чиновница поблагодарила сотни людей, которые поддерживали ее, а также сообщила, что сейчас займется "подготовкой исков к СМИ".
Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, в середине августа была распространена в соцсетях. В ней рассказывается о приезде президента Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с ним. В записи, в частности, говорится: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования".
В подписи к ролику утверждается, что речь произносит Алашкевич. Сама чиновница сообщила РИА Новости, что запись является фальсификацией. Губернатор региона Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись была передана на экспертизу. По данным властей, проверка пока не завершена.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Алашкевич выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, то это будет поводом для соответствующих вопросов.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУ МЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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