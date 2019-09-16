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РИА Новости
Культура

Покрас Лампас убрал изображение креста из эскиза работы в Екатеринбурге

11:38 16.09.2019 (обновлено: 16:36 16.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Стрит-арт-художник Покрас Лампас изменил эскиз работы в Екатеринбурге и отказался от изображения креста, сообщила пресс-служба фестиваля "Стенограффия".
Восьмого июля он завершил создание "Супрематического креста" на площади Первой пятилетки, но 19 июля там начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Покрас Лампас должен был приехать и восстановить граффити, но верующие активисты вышли с протестом. В итоге из работы решили убрать крест, а художник отложил визит.
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
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Фигуры на новом эскизе представляют собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия Покраса, уточняет пресс-служба.
В работе по-прежнему использована цитата из манифеста Казимира Малевича: "Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, — бросаем вам дорогу".
Даты приезда художника уточняются, отмечается в сообщении.
Лампас Покрас
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Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
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