Джоанна Стингрей: в СССР я встретила любовь и свободных людей

Стингрей впервые приехала в Ленинград в 1984 году, где познакомилась с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем и другими звездами ленинградского андеграунда. Благодаря Стингрей, западный мир узнал о русском роке и услышал его. Американская певица стала продюсером легендарного альбома Red Wave: Four Underground Bands from the USSR с композициями четырех рок-групп : "Кино", "Аквариум", "Алиса" и "Странные игры". Альбом вышел в 1986 году в Америке и Канаде. 20 июня 1992 года в Лужниках Джоанна Стингрей участвовала в концерте памяти Виктора Цоя. Она была замужем за гитаристом группы "Кино" Юрием Каспаряном, а после — за барабанщиком группы "Центр" Александром Васильевым, от которого родила дочь Мэдисон.