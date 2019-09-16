Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T13:00Z
https://ria.ru/20190916/1558723430.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155237/93/1552379341_0:392:2048:1544_1036x0_80_0_0_c3f1093dc4f2f89722656598604bd178.jpg
РИА Новости

Джоанна Стингрей: в СССР я встретила любовь и свободных людей

13:00 16.09.2019
267
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Joanna and Madison Stingray in Moscow 2019 / Cropped imageДжоанна Стингрей на презентации книги "Стингрей в стране чудес" в Москве
Джоанна Стингрей на презентации книги Стингрей в стране чудес в Москве
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Joanna and Madison Stingray in Moscow 2019 / Cropped image
Американская писательница и музыкальный продюсер Джоанна Стингрей представила в Москве вторую книгу мемуаров "Стингрей в Зазеркалье", посвященную ее жизни в советском Ленинграде и общению с представителями музыкального андеграунда — Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, Сергеем Курехиным и другими. В интервью корреспонденту РИА Новости писательница рассказала, почему она осталась за железным занавесом и что ей не хватает в современной России.
Стингрей впервые приехала в Ленинград в 1984 году, где познакомилась с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем и другими звездами ленинградского андеграунда. Благодаря Стингрей, западный мир узнал о русском роке и услышал его. Американская певица стала продюсером легендарного альбома Red Wave: Four Underground Bands from the USSR с композициями четырех рок-групп : "Кино", "Аквариум", "Алиса" и "Странные игры". Альбом вышел в 1986 году в Америке и Канаде. 20 июня 1992 года в Лужниках Джоанна Стингрей участвовала в концерте памяти Виктора Цоя. Она была замужем за гитаристом группы "Кино" Юрием Каспаряном, а после — за барабанщиком группы "Центр" Александром Васильевым, от которого родила дочь Мэдисон.
— Джоанна, в марте вы представили в Москве первую часть своих мемуаров "Стингрей в стране чудес", через полгода вышла вторая книга — "Стингрей в Зазеркальe". Почему не писали раньше, ваш удивительный опыт жизни американки в застойном СССР, общение с культовыми ленинградскими музыкантами Гребенщиковым, Цоем, Курехиным просто просились на страницы романа?
— Вы знаете, наверное, должно было пройти время, чтобы посмотреть на все со стороны. Я уезжала из России в 1996 году, этот мой период остался в прошлом, началась американская жизнь. Я долго не общалась с русскими друзьями-музыкантами, максимум один-два раза в год звонок от Саши Липницкого (бывший музыкант группы "Звуки Му") с сообщением о смерти кого-то из друзей, когда я слышала в трубке его голос, у меня сразу шли мурашки по коже,— кто-то опять умер. А потом появился интернет, социальные сети, я нашла Гребенщикова на Facebook, Алекса Кана, который стал переводчиком моих книг, других друзей. Мы возобновили общение. Cейчас Борис часто мне пишет, шлет фотографии или видео. Когда мы нашлись, нахлынули воспоминания.
Юрий Каспарян и Джоанна Стингрей
6 апреля, 08:00РИА Новости
Американка за железным занавесом. Джоанна Стингрей рассказала о роке в СССР
Я всегда хотела написать книгу, чтобы описать все, что со мной случилось, или хотя бы издать альбом фотографий, у меня огромный фотоархив того периода, но все как-то не складывалось. Мне нужно было найти человека, который помог бы мне написать. Я нашла такого человека, но то, что он написал, было какое-то безжизненное. Моя дочь прочитала и сказала, что она может написать лучше, я сказала: "Пиши". Так появилась сначала первая книга, потом вторая.
— А третья будет?
— Да, я хочу выпустить книгу, где будут фотографии и мои интервью с Цоем, Гребенщиковым и другими ребятами. У меня тысячи фотографий, когда я разместила на сайте часть из них, поняла, что русским это интересно. Мне писали письма, множество комментариев.
— Ваша дочь Мэдисон ощущает в себе русские корни, гены не заговорили в процессе написания книги? Она общается с отцом?
— Отец мой дочери Мэдисон Александр Васильев (барабанщик группы "Центр") живет в Америке. Они не часто общаются лично, два-три раза в год, в основном переписываются в сетях по-английски, по-русски он с ней не говорит. А я-то думала, если она будет знать русский, сможет работать в будущем в России, но это такое опасное место (смеется).
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Joanna and Madison Stingray in Moscow 2019 / Cropped imageДжоанна и Мэдисон Стингрей на презентации книги "Стингрей в стране чудес" в Москве
Джоанна и Мэдисон Стингрей на презентации книги Стингрей в стране чудес в Москве
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Joanna and Madison Stingray in Moscow 2019 / Cropped image
Джоанна и Мэдисон Стингрей на презентации книги "Стингрей в стране чудес" в Москве
— Мэдисон впервые побывала в России на презентации вашей книги в марте в Москве?
— Нет, полтора года назад мы c дочерью были в Европе, она сказала, что хочет поехать в Россию. Мы приехали в Санкт-Петербург, где встретились с Гребенщиковым. Они с Борисом много философствовали, она была совершенно очарована им. И вот тогда в Питере Мэдисон сказала мне: "Ты знаешь, я сейчас чувствую, что я русская". Пару дней назад она выпустила лирическую песню Muse, посвященную Виктору Цою. В процессе написания книги она смотрела видео с Виктором и очень расстраивалась, что ей не доведется пообщаться с ним лично.
— Кто вам сообщил о гибели Цоя? Вы помните этот день?
— Я спала, среди ночи зазвонил телефон и мне зачитали телеграмму. И больше я не помню ничего. У меня есть фотография с Витиных похорон, но я не помню, как я туда попала. Мы с друзьями потом никогда не говорили о его смерти, слишком тяжело это вспоминать.
Джоанна, а что вы тогда, в далеком 1984 году нашли для себя в "зазеркальном" Ленинграде, чего у вас не было в благополучной Америке? Любовь?
— И любовь тоже. Но не только. Я жила в самой свободной стране и приехала в самую закрытую страну, где познакомилась с рок-музыкантами, выдающимися личностями. И вот эти русские музыканты внутренне были гораздо свободнее, чем мы в Америке, и эта свобода была им дороже денег.
В Америке же все идет по плану, а тут ты просыпаешься утром и решаешь, что нужно пойти к другу, телефона у него нет, ты просто приходишь, а он говорит: "Заходи". Помню, на мосту на Невском проспекте танцевали какие-то люди, я увидела женщину внушительной комплекции в сексуальном платье, которая, судя по наряду, совершенно не стеснялась своей полноты, она не комплексовала по поводу веса, как мы, американки.
— Когда развалился СССР, что вы почувствовали, вы помните этот момент?
— В 1991 году я была в России, помню, как Горбачев сказал по телевизору, что CCCР прекращает свое существование, он уходит с поста президента.
Моим друзьям всегда было неважно, кто был генсеком или президентом. Они хотели гастролировать в Европе и Америке, ездить по миру, но они не знали то, что знала я. Коммунизм закончился, а дальше будет трудная дорога. Люди вокруг меня хотели быть свободными, как в Америке, но они не понимали, какую мы платим цену за эту свободу. У вас не было ипотеки и кредитов, одна только свободная душа. Но я знала, что капитализм принесет очень много проблем.
— Современная Россия не так привлекательна для вас?
— Сейчас Москва и Петербург – это такие же города, как Париж или Нью-Йорк, все вроде есть, но я очень по многому из того времени скучаю.
— Современные российские музыканты не дотягивают до монстров советского рока? Вам нравятся какие-то исполнители?
— Я не могу ничего сказать по поводу нового русского рока, поскольку я его совсем не знаю. Но в целом в Америке такая же ситуация, очень мало мощных творческих личностей, сейчас артисты в большинстве своем это продюсерский продукт. Им пишут песни, создают образ, на студии на компьютере все можно нарезать и исправить при сведении песни. Если мой первый муж Юра Каспарян по 20 раз перепевал песню, чтобы ее записать, то дочь сейчас на студии записала все с трех дублей, а дальше уже дело техники.
— В конце 80-х вы участвовали в популярной передаче "Музыкальный ринг", где спели песню о мире, о том, что американцы и русские должны протянуть друг другу руки. Прошло 30 лет, и ничего не изменилось, песня по-прежнему актуальна – санкции, противостояние. Вы, как человек, которому многое известно изнутри, доверяете тому, что пишет американская пресса о России?
— Нет, СМИ я не особенно верю. Знаете, вот сейчас говорят, что идет вторая холодная война, но по сравнению с первой есть существенная разница. Пресса может врать, но есть интернет, люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями, новостями. И между простыми американцами и русскими много общего, несмотря на разницу менталитетов. Американцы любят смотреть российские ролики с дорожными происшествиями и казусами. Идет женщина, ее задевает грузовик, она падает, встает и идет дальше. Американцами совершенно непонятно, как такое возможно? Почему она не звонит в полицию?
— В 1993 году вы снялись в российском фильме "Урод" вместе с Никитой Высоцким, вы знали, чей он сын? Был ли Владимир Высоцкий вашим кумиром в те годы?
— Конечно, я знала творчество Высоцкого, и я понимаю, почему он так важен для вас, но мне ближе песни Саши Башлачева, он один из самых важных для меня людей в тот период.
— Вы смотрели фильм Кирилла Серебренникова "Лето"?
— Да. Для человека, который не знал этого мира, наверное, это достойный фильм. Снят хорошо, с выдумкой, интересные музыкальные номера-вставки.
© Hype Film / KinoVista (2018)Кадр из фильма "Лето"
Кадр из фильма Лето
© Hype Film / KinoVista (2018)
Кадр из фильма "Лето"
— Но вам в душу не запал?
— Понимаете, для меня самый большой проблемой было то, что у актера, который играл Цоя, отсутствовала сумасшедшая Витина энергетика. Гребенщиков похож, Майк Науменко тоже, а Цоя я не могла воспринимать. Вторая проблема, что сюжет этого фильма фантазийный, история искажена. То, что Майк был наставником Цоя, это неправда, им был Борис Гребенщиков. У меня есть интервью Цоя, где он об этом прямо говорит.
— Не хотели бы, чтобы в России или в Америке сняли бы фильм по вашим мемуарам, а вы бы сыграли себя. Сидите вы, допустим, в Лос-Анджелесе и вспоминаете те безумные годы?
— Почему нет, хотела бы. Неважно, где снимут этот фильм. Но я думаю он должен быть совместным – русский режиссер и американское финансирование и продюсирование.
100000
Обсудить 0
МоскваСШАИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Выступление Майкла Джексона во время Суперкубка XXVII в Пасадене, США
Фильм про Майкла Джексона получил "Эмми" как лучшая документальная картина
РИА
Новости
Александр Петров
Фильм "Текст" с Александром Петровым может побороться за "Оскар"
Кадр из фильма Мстители. Финал
"Мстители 4: Финал" обошли "Игру престолов" по числу наград Saturn Awards
Всемирный фестиваль циркового искусства Идол
Воздушные гимнасты из Петербурга подняли зал на цирковом фестивале "Идол"
Лента
новостей
Газовое месторождение во Львовской области Украины
СМИ узнали о возможности поставок газа в Евросоюз без контракта с Украиной
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал ситуацию в Заевфратье "очень острой"
Мыс Фиолент
Глава греческой делегации назвал антироссийские санкции несправедливыми
Доллары
"Долговое цунами": компании США занимают деньги рекордными темпами
Штаб-квартира ОБСЕ
Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет
Вид на курортный поселок Коктебель
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Набережная Киркенеса
"Европа изумляется". Жизнь самого русского города в Норвегии
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Свидетели сообщили подробности первого нападения "петрозаводского маньяка"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
Лента новостейМолния