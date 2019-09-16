Страх оказаться в центре внимания

Выступаете на совещании – дрожит голос. На родительском собрании не хватает смелости оспорить общее решение – вдруг не так поймут. В магазине задели и случайно уронили что-то с полки – ужас, все смотрят только на вас.
Почему этот страх сковывает даже внешне смелых и уверенных в себе людей? Откуда это в нас? Дело в робости и безвольности или всё-таки в чём-то другом?
Вместе с клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко, руководителем ивент-агентства, ведущим Вадимом Степановым и носителем страха Владимиром Чавкиным находим способы борьбы с этим страхом и учимся отстаивать свои личные границы.
01:20 что испытывает человек, оказавшись в центре внимания
07:30 почему мы должны соответствовать чьим-то ожиданиям
15:05 какие ошибки мы совершаем, боясь оказаться в центре внимания
19:10 рекомендации, как бороться с этим страхом
21:50 что говорить людям, если не в настроении с ними общаться
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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