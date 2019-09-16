Страх оказаться в центре внимания

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Страхи/Ошибки Страх оказаться в центре внимания

Главные носители этого страха – люди с завышенными требованиями к самим себе. Им кажется, что окружающие ждут от них слишком многого. Любая ситуация, связанная с лишним вниманием, – сильный стресс, а в какой-то момент напряжение может дойти до предела. Как перестать думать и переживать, что все постоянно на вас смотрят и оценивают?