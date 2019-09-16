В пострадавшей от паводка Еврейской автономной области ожидаются заморозки

ХАБАРОВСК, 16 сен - РИА Новости. Заморозки прогнозируются в ночь на вторник в Еврейской автономной области, где после паводка остаются подтопленными более 130 жилых домов, сельхозугодья и приусадебные участки, сообщает региональный главк МЧС в понедельник.
По информации правительства ЕАО, подтопленными в области остаются 137 жилых домов, более двух тысяч приусадебных и 3,8 тысячи дачных участков. В зоне затопления более 56 тысяч гектаров сельхозугодий и 31 участок дорог общей протяженностью более 16 километров. В пунктах временного размещения в Биробиджане остаются 29 человек.
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"По данным гидрометеорологического бюро Биробиджана, ночью 17 сентября 2019 года на всей территории Еврейской автономной области ожидаются заморозки от ноля до двух градусов мороза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что похолодание может погубить сельхозкультуры, способствовать росту количества бытовых пожаров и осложнению дорожной остановки. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды направлено руководителям муниципальных образований и объектов экономики.
Ранее сообщалось, что ущерб от паводка в ЕАО, по предварительным подсчетам, превысит 2,2 миллиарда рублей. Особенно губительной стихия оказалась для сельского хозяйства. Из-за дождей и паводка не было посажено или погибло более 50% сельхозкультур, что в два раза больше, чем при наводнении 2013 года. Многое также будет зависеть от того, каким окажется урожай на уцелевших полях.
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