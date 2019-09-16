В пострадавшей от паводка Еврейской автономной области ожидаются заморозки

ХАБАРОВСК, 16 сен - РИА Новости. Заморозки прогнозируются в ночь на вторник в Еврейской автономной области, где после паводка остаются подтопленными более 130 жилых домов, сельхозугодья и приусадебные участки, сообщает региональный главк МЧС в понедельник.

По информации правительства ЕАО, подтопленными в области остаются 137 жилых домов, более двух тысяч приусадебных и 3,8 тысячи дачных участков. В зоне затопления более 56 тысяч гектаров сельхозугодий и 31 участок дорог общей протяженностью более 16 километров. В пунктах временного размещения в Биробиджане остаются 29 человек.

"По данным гидрометеорологического бюро Биробиджана, ночью 17 сентября 2019 года на всей территории Еврейской автономной области ожидаются заморозки от ноля до двух градусов мороза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что похолодание может погубить сельхозкультуры, способствовать росту количества бытовых пожаров и осложнению дорожной остановки. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды направлено руководителям муниципальных образований и объектов экономики.