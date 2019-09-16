Зарубежная премьера российского лайнера МС-21 пройдет в Стамбуле

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Зарубежная премьера новейшего среднемагистрального гражданского самолета МС-21 состоится в понедельник в Стамбуле во время фестиваля, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

ОАК примет участие в фестивале авиации, космоса и технологий Teknofest, проходящем в Стамбуле с 17 по 22 сентября в аэропорту имени Ататюрка.

"На выставку прибудут новейший российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, ближнемагистральный лайнер Superjet 100, самолет-амфибия Бе-200 и многофункциональный истребитель Су-35. Самолеты примут участие в летной программе, часть из них будет представлена и на статической стоянке", - говорится в релизе.

ОАК подчеркивает, что "для проходящего сертификационные испытания МС-21 выставка в Турции станет зарубежной премьерой".

Российская премьера МС-21 состоялась на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в августе этого года. Побывавший на нем президент Турции Тайип Эрдоган осмотрел этот самолет и истребители Су-35 и Су-57. Он не исключил возможность покупки российских истребителей вместо американских самолетов F-35. О планах Турции по МС-21 не сообщалось.

МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".