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РИА Новости

Зарубежная премьера российского лайнера МС-21 пройдет в Стамбуле

11:23 16.09.2019 (обновлено: 21:02 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Зарубежная премьера новейшего среднемагистрального гражданского самолета МС-21 состоится в понедельник в Стамбуле во время фестиваля, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
ОАК примет участие в фестивале авиации, космоса и технологий Teknofest, проходящем в Стамбуле с 17 по 22 сентября в аэропорту имени Ататюрка.
Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
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В правительстве рассказали о планах сертификации российского самолета МС-21
"На выставку прибудут новейший российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, ближнемагистральный лайнер Superjet 100, самолет-амфибия Бе-200 и многофункциональный истребитель Су-35. Самолеты примут участие в летной программе, часть из них будет представлена и на статической стоянке", - говорится в релизе.
ОАК подчеркивает, что "для проходящего сертификационные испытания МС-21 выставка в Турции станет зарубежной премьерой".
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
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Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
Российская премьера МС-21 состоялась на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в августе этого года. Побывавший на нем президент Турции Тайип Эрдоган осмотрел этот самолет и истребители Су-35 и Су-57. Он не исключил возможность покупки российских истребителей вместо американских самолетов F-35. О планах Турции по МС-21 не сообщалось.
МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".
Как заявлял в начале сентября глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, на МС-21 есть около 200 твердых заказов.
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ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
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МС-21Объединенная авиастроительная корпорацияСтамбулЭкономика
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