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РИА Новости

Хуситы заявили, что способны нанести новые удары в Саудовской Аравии

11:22 16.09.2019
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© REUTERS / Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS /
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019. Архивное фото
ДОХА, 16 сен - РИА Новости. Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что они могут в любой момент подвергнуть новой атаке объекты в Саудовской Аравии.
"Предупреждаем компании и иностранцев, чтобы не находились в местах, которые подверглись нашим ударам, потому что они продолжают быть нашими целями и могут быть подвергнуты новому удару в любое время", - сказал телеканалу "Аль-масира" официальный представитель вооруженных сил хуситов.
Представитель хуситов утверждает, что они располагают вооружением, способным достигнуть любой цели в Саудовской Аравии, когда они захотят, поэтому королевство должно считаться с этим и прекратить свою агрессию против Йемена.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
Предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco
Вчера, 09:22Радио
США пригрозили ответить на атаки против нефтяных объектов Саудовской Аравии
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Майк ПомпеоСаудовская АравияИранСШАВ мире
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