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РИА Новости

Пистолет в экипировку космонавтов пока добавлять не планируют

11:20 16.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник Центра подготовки космонавтов демонстрирует носимый аварийный запас
Сотрудник Центра подготовки космонавтов демонстрирует носимый аварийный запас
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник Центра подготовки космонавтов демонстрирует носимый аварийный запас. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Роскосмос" пока не выходил с предложением добавить пистолет в экипировку космонавтов, но в случае необходимости это будет сделано, рассказал РИА Новости гендиректор Научно-производственного предприятия "Звезда" - разработчика и производителя носимого аварийного запаса для космонавтов - Сергей Поздняков.
Ранее в "Роскосмосе" РИА Новости заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов. Пистолет необходим на случай посадки в районе, где могут водиться опасные дикие животные.
"Скажут укладывать [пистолет] - будем укладывать", - лаконично заметил Поздняков. При этом пока таких просьб со стороны "Роскосмоса", по его словам, не было.
В то же время Поздняков отметил, что в условиях современного мира, когда технические средства позволяют выйти на связь со спасателями из любого региона мира, а местоположение спускаемого аппарата космического корабля определяется навигационными спутниковыми системами, космонавтам нет нужды возить с собой пистолет.
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До 2007 года космонавты всегда брали с собой пистолет. Со времен Юрия Гагарина до 1986 года это был пистолет Макарова, с 1986 года по 2006 год - специальный трехствольный пистолет ТП-82.
ТП-82 разработали после того, как космонавтам Алексею Леонову и Павлу Беляеву в 1965 году после аварийной посадки два дня пришлось прожить в заснеженной тайге.
С 2007 года космонавты летают на орбиту без огнестрельного оружия.
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