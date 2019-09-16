Роман Старовойт вступил в должность губернатора Курской области

"Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Курской области, хранить целостность и приумножать богатство священной Курской земли, отстаивать интересы Курской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Курской области, законы Курской области", - сказал на присяге Старовойт.