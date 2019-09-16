Роман Старовойт вступил в должность губернатора Курской области

ВОРОНЕЖ, 16 сен – РИА Новости. Инаугурация избранного губернатора Курской области Романа Старовойта состоялась в понедельник в местном драматическом театре имени А.С. Пушкина.
Восьмого сентября жители Курской области выбирали губернатора. По итогам обработки 100% протоколов победил врио главы региона Роман Старовойт, набравший 81,07% голосов. Явка составила 41,56%. Избирательная комиссия области признала выборы состоявшимися и действительными.
Инаугурация Старовойта состоялась в областном драматическом театре имени А.С. Пушкина. Председатель облизбиркома Галина Заика вручила Старовойту удостоверение губернатора области.
9 сентября, 07:53РИА НовостиБиография Романа Старовойта
"Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Курской области, хранить целостность и приумножать богатство священной Курской земли, отстаивать интересы Курской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Курской области, законы Курской области", - сказал на присяге Старовойт.
Старовойт был назначен врио губернатора Курской области 11 октября 2018 года, после того как руководивший регионом с 2000 года Александр Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий.
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