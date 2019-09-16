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РИА Новости
Единый день голосования

Роман Старовойт вступил в должность губернатора Курской области

11:19 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Роман Старовойт. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 сен – РИА Новости. Инаугурация избранного губернатора Курской области Романа Старовойта состоялась в понедельник в местном драматическом театре имени А.С. Пушкина.
Восьмого сентября жители Курской области выбирали губернатора. По итогам обработки 100% протоколов победил врио главы региона Роман Старовойт, набравший 81,07% голосов. Явка составила 41,56%. Избирательная комиссия области признала выборы состоявшимися и действительными.
Инаугурация Старовойта состоялась в областном драматическом театре имени А.С. Пушкина. Председатель облизбиркома Галина Заика вручила Старовойту удостоверение губернатора области.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме
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Биография Романа Старовойта
"Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Курской области, хранить целостность и приумножать богатство священной Курской земли, отстаивать интересы Курской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Курской области, законы Курской области", - сказал на присяге Старовойт.
Старовойт был назначен врио губернатора Курской области 11 октября 2018 года, после того как руководивший регионом с 2000 года Александр Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий.
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Единый день голосованияРоман СтаровойтКурская область
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