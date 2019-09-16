Башкирия не будет участвовать в эксперименте по введению "четырехдневки"

УФА, 16 сен - РИА Новости. Предприятия Башкирии, участвующие в национальном проекте по повышению производительности труда, пока не намерены проводить эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели, сказал РИА Новости и.о. министра семьи и труда республики Юрий Мельников.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского сообщала, что Минтруд обсудит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Отмечалось, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.
15 сентября, 08:00РИА НовостиВсе за и против четырехдневной рабочей недели
В нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" на данный момент входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России, среди них и Башкирия.
"Мы пока не планируем проводить эксперимент с четырехдневной рабочей неделей", - сказал РИА Новости руководитель министерства семьи и труда Башкирии Юрий Мельников, комментируя информацию.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Госдума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
В пятницу глава правительства провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, в ходе которой предложил обсудить идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Шмаков сообщил премьеру, что в рамках Российской трехсторонней комиссии будет создана рабочая группа для обсуждения этой инициативы.