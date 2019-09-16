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РИА Новости

Башкирия не будет участвовать в эксперименте по введению "четырехдневки"

11:10 16.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 16 сен - РИА Новости. Предприятия Башкирии, участвующие в национальном проекте по повышению производительности труда, пока не намерены проводить эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели, сказал РИА Новости и.о. министра семьи и труда республики Юрий Мельников.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского сообщала, что Минтруд обсудит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Отмечалось, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.
Сотрудники в офисе
15 сентября, 08:00РИА Новости
Все за и против четырехдневной рабочей недели
В нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" на данный момент входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России, среди них и Башкирия.
"Мы пока не планируем проводить эксперимент с четырехдневной рабочей неделей", - сказал РИА Новости руководитель министерства семьи и труда Башкирии Юрий Мельников, комментируя информацию.
Офисный работник
30 августа, 16:53РИА Новости
Опрос показал, сколько россиян одобряют четырехдневную рабочую неделю
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Госдума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
В пятницу глава правительства провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, в ходе которой предложил обсудить идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Шмаков сообщил премьеру, что в рамках Российской трехсторонней комиссии будет создана рабочая группа для обсуждения этой инициативы.
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Республика БашкортостанДмитрий МедведевРоссияЭкономика
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