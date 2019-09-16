Башкирия не будет участвовать в эксперименте по введению "четырехдневки"

УФА, 16 сен - РИА Новости. Предприятия Башкирии, участвующие в национальном проекте по повышению производительности труда, пока не намерены проводить эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели, сказал РИА Новости и.о. министра семьи и труда республики Юрий Мельников.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского сообщала, что Минтруд обсудит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Отмечалось, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.

В нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" на данный момент входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России, среди них и Башкирия.

"Мы пока не планируем проводить эксперимент с четырехдневной рабочей неделей", - сказал РИА Новости руководитель министерства семьи и труда Башкирии Юрий Мельников, комментируя информацию.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Госдума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю.