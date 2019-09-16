Глава греческой делегации назвал антироссийские санкции несправедливыми

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Глава греческой делегации, заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Константинос Ираклис Исихос сравнил западные санкции в отношении России с ядом, который отравляет межгосударственные отношения.
"Санкции, наложенные на Россию и Крым, — несправедливые", — сказал он.
По его мнению, Запад должен отказаться от такой политики.
"Западные страны, как и США, не могут допустить, чтобы территория одного государства была признана территорией другого, потому что это может повлиять на дальнейшие государства, которые что-то подобное захотят предпринять", — добавил Исихос.
Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции, Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение, и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
23 ноября 2017, 10:20РИА НовостиСанкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.