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РИА Новости

ВДВ получили 15 новых систем для десантирования боевых машин БМД-4М

11:08 16.09.2019 (обновлено: 15:45 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на боевой машине десанта БМД-4М "Садовница" (на первом плане) на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие на боевой машине десанта БМД-4М Садовница (на первом плане) на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Первые 15 парашютных бесплатформенных систем ПБС-950У для десантирования боевых машин десанта БМД-4М поставлены в Воздушно десантные войска России, сообщил журналистам директор по производству московского конструкторско-производственного комплекса "Универсал" (входит в "Технодинамику" Ростеха) Дмитрий Катальников.
"Мы уже начали поставки, отгрузили 15 комплектов. Завершаем заказ в октябре", - сказал Катальников.
По его словам, мощности предприятия позволяют производить до 100 комплектов в год.
ПБС-950У разрабатывалась в рамках опытно-конструкторской работы "Бахча-У-ПДС" и предназначена для десантирования БМД-4М и ее модификаций из самолета типа Ил-76.
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2 августа, 00:17РИА Новости
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Воздушно-десантные войска РоссииБМД-4РоссияБезопасность
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