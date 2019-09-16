ВДВ получили 15 новых систем для десантирования боевых машин БМД-4М

Военнослужащие на боевой машине десанта БМД-4М "Садовница" (на первом плане) на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Первые 15 парашютных бесплатформенных систем ПБС-950У для десантирования боевых машин десанта БМД-4М поставлены в Воздушно десантные войска России, сообщил журналистам директор по производству московского конструкторско-производственного комплекса "Универсал" (входит в "Технодинамику" Ростеха) Дмитрий Катальников.

"Мы уже начали поставки, отгрузили 15 комплектов. Завершаем заказ в октябре", - сказал Катальников.

По его словам, мощности предприятия позволяют производить до 100 комплектов в год.