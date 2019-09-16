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РИА Новости
Краснодарский край

Новороссийск отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

10:56 16.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной имени адмирала Серебрякова в Новороссийске
Отдыхающие на набережной имени адмирала Серебрякова в Новороссийске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 16 сен — РИА Новости. Город-герой Новороссийск в понедельник отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков и уже сегодня готовится к масштабному празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"В 1943 году, в ночь на 16 сентября наши войска со стороны плацдарма "Малая Земля" прорвали оборону противника, и в тот же день немецкое командование было вынуждено отдать приказ оставить город. С освобождением Новороссийска и Тамани битва за Кавказ была победоносно завершена", - напомнил глава края.
По его словам, в следующем году 9 мая Краснодарский край вместе со всей страной будет праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. "В этот день памятные мероприятия пройдут на территории всех муниципалитетов. И одно из самых зрелищных пройдет именно в Новороссийске", - сообщил Кондратьев.
Он уточнил, что на территории мемориального комплекса "Малая Земля" будет воссоздана реконструкция военных действий с участием боевой техники. "Это будет уникальное и впечатляющее мероприятие – с морским боем в акватории бухты и воздушным боем самолетов в небе. Мы хотим передать весь масштаб и значимость этого сражения, благодаря которому произошел один из переломов Великой Отечественной. В этот день на территории мемориального комплекса будет заложена капсула с именами погибших при освобождении "Малой Земли", - добавил губернатор.
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Кроме того, по его словам, в Новороссийске пройдут парад кораблей и подводных лодок, показательные выступления боевых отрядов, выставка музея боевой и современной техники под открытым небом, а также военный парад.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевНовороссийскКраснодарский крайОбщество
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