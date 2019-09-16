Иран заявил о готовности сотрудничать с ООН для достижения мира в Йемене

ТЕГЕРАН, 16 сен – РИА Новости. Тегеран готов сотрудничать с ООН для достижения мира в Йемене, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии на фоне недавних ударов по нефтяных объектам Саудовской Аравии, ответственность за которые взяли на себя йеменские хуситы.

"Иран готов сотрудничать с ООН по миру в Йемене", - сообщил Рабии, чьи слова приводятся порталом правительства Ирана.

В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.