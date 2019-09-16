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РИА Новости

Иран заявил о готовности сотрудничать с ООН для достижения мира в Йемене

10:56 16.09.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 16 сен – РИА Новости. Тегеран готов сотрудничать с ООН для достижения мира в Йемене, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии на фоне недавних ударов по нефтяных объектам Саудовской Аравии, ответственность за которые взяли на себя йеменские хуситы.
"Иран готов сотрудничать с ООН по миру в Йемене", - сообщил Рабии, чьи слова приводятся порталом правительства Ирана.
В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоМИД ИранаСаудовская АравияЙеменООНИранСШАВ мире
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