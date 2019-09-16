ЦНИИточмаш готов разработать новый космический пистолет

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) готов создать новый пистолет для космонавтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
"Учитывая богатый опыт института в разработке различных видов стрелкового оружия, предприятие в случае получения заказа готово приступить к его выполнению", - сказали в пресс-службе.
Ранее в Роскосмосе заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов. Пистолет необходим на случай посадки в опасном для людей и недоступном для быстрой эвакуации космонавтов спасателям районе. До 2007 года космонавты всегда брали с собой пистолет: со времен Юрия Гагарина до 1986 года - пистолет Макарова, с 1986 года по 2006 год - специальный трехствольный пистолет ТП-82.
ЦНИИточмаш является разработчиком новейшего пистолетного комплекса "Удав", который вскоре может быть на вооружение в российской армии.