ЦНИИточмаш готов разработать новый космический пистолет

Ранее в Роскосмосе заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов. Пистолет необходим на случай посадки в опасном для людей и недоступном для быстрой эвакуации космонавтов спасателям районе. До 2007 года космонавты всегда брали с собой пистолет: со времен Юрия Гагарина до 1986 года - пистолет Макарова, с 1986 года по 2006 год - специальный трехствольный пистолет ТП-82.