МИД Китая прокомментировал атаку дронов на саудовские нефтяные объекты

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019

ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. КНР считает безответственным обвинять кого-либо в осуществлении атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии без проведения надлежащего расследования, надеется на сдержанность всех сторон, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, считаем, что без проведения тщательного расследования и до получения его результатов безответственно обвинять кого-либо", - заявила дипломат на просьбу прокомментировать обвинения США в отношении Ирана.

По ее словам, "Китай выступает против любых действий, которые приведут к эскалации ситуации". "Надеемся, что стороны воздержатся от действий, которые могут спровоцировать эскалацию, и проявят сдержанность", - указала она.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".