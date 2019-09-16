Житель Урала на поминках по жене зарезал бывшую сноху, убившую его сына

Инцидент произошел 15 декабря 2018 года, когда жительница Невьянска вместе с братом пришла в дом к 78-летнему свекру Эдуарду Гопфауфу в день поминок по его супруге. По информации суда, во время застолья разгорелся конфликт после того, как хозяин квартиры отказал снохе одолжить деньги на поездку в Турцию. При этом, как отметили в суде, женщина была ранее судима за убийство его сына. В ходе драки пенсионер кухонным ножом нанес своим гостям смертельные ранения, после чего явился в полицию с повинной.