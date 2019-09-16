Житель Урала на поминках по жене зарезал бывшую сноху, убившую его сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 6 годам колонии жителя Невьянска, который на поминках жены убил двоих родственников, просивших у него денег на поездку в Турцию, сообщает в понедельник пресс-служба облсуда.
Инцидент произошел 15 декабря 2018 года, когда жительница Невьянска вместе с братом пришла в дом к 78-летнему свекру Эдуарду Гопфауфу в день поминок по его супруге. По информации суда, во время застолья разгорелся конфликт после того, как хозяин квартиры отказал снохе одолжить деньги на поездку в Турцию. При этом, как отметили в суде, женщина была ранее судима за убийство его сына. В ходе драки пенсионер кухонным ножом нанес своим гостям смертельные ранения, после чего явился в полицию с повинной.
Подсудимый признал вину частично: убийства он не отрицал, но пояснил, что действовал в пределах необходимой обороны. В суде защита доказала, что пенсионер первым подвергся нападению и получил ранение в голову.
"Свердловский областной суд признал Гопфауфа виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство) и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении суда.
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