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РИА Новости

В Петербурге мошенник обманул блокадницу купюрами из "банка приколов"

10:39 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге раскрыли мошенничество с купюрами "банка приколов" в отношении 82-летней жительницы блокадного Ленинграда, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В июле текущего года у дома 20 на Дачном проспекте злоумышленник подошел к 82-летней женщине, как оказалось впоследствии, жительнице блокадного Ленинграда. Мужчина втерся в доверие к пожилой женщине и попросил разменять ему деньги. Он забрал у пенсионерки девять тысяч рублей наличных денег, а взамен отдал ей две купюры "банка приколов" номиналом пять тысяч рублей. После исчезновения злоумышленника женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию", - сказано в сообщении.
Сотрудник полиции
27 мая, 11:37РИА Новости
В Петербурге мужчины под видом сантехников избили и ограбили блокадницу
Подозреваемого задержали на Ладожском вокзале. Оказалось, что он ранее неоднократно судим за мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Мужчина заключен под стражу.
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