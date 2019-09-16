В Петербурге мошенник обманул блокадницу купюрами из "банка приколов"

"В июле текущего года у дома 20 на Дачном проспекте злоумышленник подошел к 82-летней женщине, как оказалось впоследствии, жительнице блокадного Ленинграда. Мужчина втерся в доверие к пожилой женщине и попросил разменять ему деньги. Он забрал у пенсионерки девять тысяч рублей наличных денег, а взамен отдал ей две купюры "банка приколов" номиналом пять тысяч рублей. После исчезновения злоумышленника женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию", - сказано в сообщении.