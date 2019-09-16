Кошмар, ставший явью: жители Волгодонска вспоминают теракт 1999 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Жители города Волгодонск Ростовской области, пережившие 20 лет назад теракт, до сих пор восстанавливают подорванное здоровье и продолжают вспоминать события того времени.

Взрыв 16 сентября 1999 года, который унес 19 жизней, оказался последним в серии сентябрьских терактов, прогремевших в стране. К тому времени люди были уже напуганы.

В 5.50 мск 16 сентября возле жилых домов в Волгодонске взорвался начиненный взрывчаткой грузовик "ГАЗ-53". Мощный взрыв, составивший до 1,5 тысячи килограмм в тротиловом эквиваленте, разрушил фасад в двух секциях ближайшего дома. Всего повреждения получили 39 домов и ряд социальных объектов. В результате теракта погибли 19 человек, 1045 были признаны пострадавшими.

По данным следствия, большинство причастных к терактам в Москве и в Волгодонске позже были убиты в ходе контртеррористической операции в Чечне. Двоих исполнителей взрыва в Волгодонске в январе 2004 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению.

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Страшный сон

"Перед взрывом мне раза три снился один и тот же сон: мы подъезжаем к дому, и он рушится, складывается как карточный домик. Я просыпалась в страхе. Настолько запомнила этот сон, что он до сих пор у меня перед глазами", - вспоминает Галина Шульженко, жительница одного из домов в пострадавшем квартале.

Муж Галины утром 16 сентября собрался на работу раньше обычного, около 5.30. "Я его отговаривала. Темно еще, говорю, зачем так рано идти? Он послушался и остался, а потом взрыв… Если б пошел раньше, погиб бы. У нас дом в эпицентре взрыва был", - рассказала она.

Самого взрыва Шульженко не помнит, в памяти осталось лишь то, как дом начало качать, и она подумала, что это землетрясение. А потом поиски родных, соседей и попытки в темноте выбраться из дома через заваленные мебелью и дверями коридоры. На улице они стояли до рассвета.

"Помню, посмотрела на дом, когда уже рассвело, и подумала: "Война". Ни рам не было, ни стекол, окна как бойницы, и все серое. Мне в следующем году 70, и для меня война всегда была в сером цвете. Вот в это время у меня все было серое. Я увидела мужчину в сером пиджаке, трусах и тапочках. Двое деток, которые были в серых пледах. Их соседка вывела", - продолжает Галина. Помнит она и душераздирающий крик женщины, которой не было дома во время взрыва, там были ее дети. Они выжили, а женщина погибла от остановки сердца.

Высокая цена

"Во рту вкус бетона и пыли, ужасный страх, тряска и как будто плита падает с балкона, а я детей за руки тяну обратно в квартиру. Вытянула. Может поэтому и живые остались", - вспоминает свой сон Нина Кравцова из соседнего дома. Этот кошмар ей приснился накануне теракта.

В момент взрыва она со своим мужем, дочерью и сыном спала у себя дома. "Я проснулась от того, что сильно закричала дочь, и тогда я увидела сгусток воздуха у окна, он как будто плыл по направлению к нам… Вскочили, побежали, дом качать стало. В коридоре думали - вниз все улетим", - рассказала Кравцова.

На улицу они выбежали как были – босиком, в ночных рубашках и с жутким страхом. Позже выяснилось, что во время взрыва Кравцова получила контузию. Она не помнила имен ни детей, ни мужа, на какое-то время пропала речь, обоняние, упало зрение и слух. Ее дочь стала периодически терять сознание. Спустя какое-то время Кравцовой удалось восстановиться, насколько это было возможно, но страх все равно остался.

После взрыва возле домов жильцы организовали ночные дежурства. "Открываешь глаза, смотришь - сквозь порванные шторы видно отблески костра, значит, сторожат, можно еще поспать", - рассказывает одна из пострадавших.

В том доме Кравцовы жить не остались. "Не могли уже там находиться, не жилось там. Потолков тех боялись, стен, высоты... В доме стены полопались несущие, потолки треснули, батареи вырваны были, не говоря уже о дверях… Когда потом в квартиру зашли, увидели куски стекол, воткнутых в бетон", - добавила она.

Чудо

Одно из таких стекол чудом не задело отца Людмилы Влах, жившей в доме неподалеку от места взрыва.

"Папа тогда обычно к 6 утра за молоком ходил. И вот он подошел к окну одетый уже, в шляпе, и в этот момент взрыв был. Его волной к другой стене отбросило, и осколок пробил его шляпу навылет буквально на миллиметр от головы. Чуть не задел", - рассказала она.

Выжить ей с мужем тоже помогло своеобразное чудо, считает Людмила. За некоторое время до тех событий они привезли из Москвы белого персидского котенка.

"Он никогда раньше не гадил дома, а за день до этого первый раз нагадил в трюмо, которое у окна стояло рядом с кроватью… Я вымыла все со средством. Вечером ложимся спать, мы головой к окну обычно спали, чувствую, что хлоркой пахнет, а у меня аллергия на нее. Я мужу и говорю: "Коль, давай на другую сторону переляжем". Мы и перелегли от окна", - рассказала Влах.