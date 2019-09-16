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РИА Новости
Культура

Московские музеи организовали площадки для школьных занятий

11:14 16.09.2019
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© РИА НовостиПолитехнический музей в Москве
Политехнический музей в Москве
© РИА Новости
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Московские школьники смогут обучаться математике, русскому языку, литературе и другим предметам в 16 музеях города, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Открыт новый сезон проекта "Учебный день в музее", который позволяет московским школам проводить занятия в галереях и выставочных залах города. В проекте принимает участие 16 площадок, среди которых три добавились совсем недавно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это Музей истории ГУЛАГа, Государственный центральный музей кино и Музей-квартира Сытина. К концу учебного года к ним присоединятся еще восемь музеев, среди них Государственные музеи Булгакова и Высоцкого, Дом-музей Пушкина, Московский государственный музей Есенина, Мемориальная музей-квартира Солженицына и другие.
По данным портала, для каждого предмета разработана своя программа, а темы уроков связаны с площадкой, на которой они проводятся. "Уроки основаны на музейных коллекциях, экспозиции используют для более глубокого изучения таких предметов, как математика, физика, химия, история, иностранный язык, литература и так далее", - отмечается в сообщении.
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