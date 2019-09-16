Московские музеи организовали площадки для школьных занятий

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Московские школьники смогут обучаться математике, русскому языку, литературе и другим предметам в 16 музеях города, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Открыт новый сезон проекта "Учебный день в музее", который позволяет московским школам проводить занятия в галереях и выставочных залах города. В проекте принимает участие 16 площадок, среди которых три добавились совсем недавно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это Музей истории ГУЛАГа, Государственный центральный музей кино и Музей-квартира Сытина. К концу учебного года к ним присоединятся еще восемь музеев, среди них Государственные музеи Булгакова и Высоцкого, Дом-музей Пушкина, Московский государственный музей Есенина, Мемориальная музей-квартира Солженицына и другие.