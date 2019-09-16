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РИА Новости

Талибы заявили о готовности продолжить диалог с США

10:08 16.09.2019 (обновлено: 10:09 16.09.2019)
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© AP Photo / Eugene HoshikoАмериканские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов
Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов
© AP Photo / Eugene Hoshiko
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Талибы на встрече в Москве заявили о готовности продолжить диалог с США, но даты новой встречи нет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Переговоры прошли в пятницу, 13 сентября, в Москве.
"Они подтвердили готовность к таким переговорам с американцами", - сказал Кабулов.
"Это им неведомо, как и мне", - добавил он, отвечая на вопрос, есть ли уже договоренность о новой встрече.
По словам Кабулова, в ходе консультаций не обсуждался вопрос дальнейшего снятия санкций с движения "Талибан".
"Нет, мы этот вопрос не обсуждали", - сказал высокопоставленный дипломат.
Он добавил, что делегацию радикального движения "Талибан" в Москве возглавил заместитель главы политофиса в Дохе Мухаммед Аббас Станикзай. Глава офиса, мулла Барадар в этот раз в Москву не приехал.
Кабул
4 сентября, 14:19РИА Новости
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Замир КабуловМИД РФМоскваТалибанРоссияСШАВ мире
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