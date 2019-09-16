Талибы заявили о готовности продолжить диалог с США

Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов

© AP Photo / Eugene Hoshiko Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Талибы на встрече в Москве заявили о готовности продолжить диалог с США, но даты новой встречи нет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Переговоры прошли в пятницу, 13 сентября, в Москве.

"Они подтвердили готовность к таким переговорам с американцами", - сказал Кабулов.

"Это им неведомо, как и мне", - добавил он, отвечая на вопрос, есть ли уже договоренность о новой встрече.

По словам Кабулова, в ходе консультаций не обсуждался вопрос дальнейшего снятия санкций с движения "Талибан".

"Нет, мы этот вопрос не обсуждали", - сказал высокопоставленный дипломат.