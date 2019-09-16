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РИА Новости

Вице-губернатор Мурманской области покинул пост после выборов главы региона

10:00 16.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Вице-губернатор Мурманской области Анатолий Векшин покинул пост после выборов нового руководителя региона, сообщил в понедельник избранный губернатор Андрей Чибис на совещании в правительстве области.
"Анатолий Андреевич Векшин покинул нашу команду, весь функционал переходит Глебу Шинкарчуку до назначения нового вице-губернатора по информационной политике", - сказал Чибис.
Вопросы внутренней политики, которые находились в ведении Векшина до назначения нового заместителя, будет курировать министр по внутренней политике и массовым коммуникациям региона Глеб Шинкарчук.
"Вот и настал день, когда я прощаюсь с Мурманском и Мурманской областью. Прощаюсь с регионом, где прожил и проработал семь лет, где многому научился, где получил колоссальный опыт и обрел верных друзей", - написал Векшин в своем аккаунте в Facebook, сопроводив пост фотографией, сделанной на борту самолета.
Андрей Чибис
12 сентября, 11:04Единый день голосования
Инаугурацию губернатора Мурманской области планируют провести 27 сентября
Чибис победил на выборах губернатора региона, состоявшихся 8 сентября, набрав 60,07% голосов.
Сразу после оглашения результатов выборов Чибис сообщил журналистам, что планирует кадровые перестановки в правительстве и надеется на приход в команду новых профессионалов.
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Андрей ЧибисМурманская областьПолитика
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