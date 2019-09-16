Вице-губернатор Мурманской области покинул пост после выборов главы региона

МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Вице-губернатор Мурманской области Анатолий Векшин покинул пост после выборов нового руководителя региона, сообщил в понедельник избранный губернатор Андрей Чибис на совещании в правительстве области.

"Анатолий Андреевич Векшин покинул нашу команду, весь функционал переходит Глебу Шинкарчуку до назначения нового вице-губернатора по информационной политике", - сказал Чибис.

Вопросы внутренней политики, которые находились в ведении Векшина до назначения нового заместителя, будет курировать министр по внутренней политике и массовым коммуникациям региона Глеб Шинкарчук.

"Вот и настал день, когда я прощаюсь с Мурманском и Мурманской областью. Прощаюсь с регионом, где прожил и проработал семь лет, где многому научился, где получил колоссальный опыт и обрел верных друзей", - написал Векшин в своем аккаунте в Facebook, сопроводив пост фотографией, сделанной на борту самолета.

Чибис победил на выборах губернатора региона, состоявшихся 8 сентября, набрав 60,07% голосов.