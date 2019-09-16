Жительница Калуги представит Армению на "Детском Евровидении"

Песенный конкурс "Детское Евровидение" в 2019 году пройдет в польском городе Гливице в Силезском воеводстве на юге страны. Финал конкурса состоится 24 ноября.

"На конкурсе "Детское Евровидение-2019", который пройдет в польском Гливице 24 ноября, Армению представит Карина Игнатян с песней Colours of your dream (Цвета твоей мечты)", - говорится в сообщении. Слова песни написали Авет Барсегян и Маргарита Дорошевич, музыку – Тарас Демчук.

В 2018 году исполнительница из Польши 13-летняя Роксана Венгель стала победителем детского "Евровидения", которое проходило в Минске. Согласно правилам "Детского Евровидения", страна-победитель не получает автоматического права на его проведение в следующем году, в этом его отличие от взрослого "Евровидения". Место, где состоится следующий конкурс, определяется исходя из поданных заявок.