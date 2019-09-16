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РИА Новости
Культура

Жительница Калуги представит Армению на "Детском Евровидении"

09:56 16.09.2019
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© Фото : European Broadcasting Union / GPBСцена конкурса "Детское Евровидение"
Сцена конкурса Детское Евровидение
© Фото : European Broadcasting Union / GPB
Сцена конкурса "Детское Евровидение". Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 сен – РИА Новости. Участница российского шоу "Голос.Дети" и детской "Новой волны" 13-летняя Карина Игнатян из Калуги представит Армению на "Детском Евровидении-2019", сообщает в понедельник официальный сайт общественного телевидения страны.
Песенный конкурс "Детское Евровидение" в 2019 году пройдет в польском городе Гливице в Силезском воеводстве на юге страны. Финал конкурса состоится 24 ноября.
"На конкурсе "Детское Евровидение-2019", который пройдет в польском Гливице 24 ноября, Армению представит Карина Игнатян с песней Colours of your dream (Цвета твоей мечты)", - говорится в сообщении. Слова песни написали Авет Барсегян и Маргарита Дорошевич, музыку – Тарас Демчук.
По данным Общественного телевидения Армении (ОТА), Игнатян набрала 138 баллов по итогам голосования детского, профессионального жюри и телезрителей.
В 2018 году исполнительница из Польши 13-летняя Роксана Венгель стала победителем детского "Евровидения", которое проходило в Минске. Согласно правилам "Детского Евровидения", страна-победитель не получает автоматического права на его проведение в следующем году, в этом его отличие от взрослого "Евровидения". Место, где состоится следующий конкурс, определяется исходя из поданных заявок.
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КультураДетское "Евровидение"Армения
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