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РИА Новости

В Астраханской области около 9,6 миллиарда рублей направят на нацпроекты

09:46 16.09.2019 (обновлено: 11:24 16.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
АСТРАХАНЬ, 16 сен – РИА Новости. Порядка 9,6 миллиарда рублей будет направлено из различных источников финансирования на реализацию национальных проектов в Астраханской области в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости избранный губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его информации, из 52 выбранных региональных проектов на сегодняшний день 42 уже утверждены проектным комитетом при губернаторе Астраханской области.
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"На 2020 год запланировано финансирование на уровне 9,6 миллиарда рублей, в том числе порядка 5,4 миллиарда из федерального бюджета, почти 4,2 миллиарда из областного, остальные средства из других источников: Фонда содействия реформированию ЖКХ, ТФОМСа и так далее", - сказал Бабушкин.
Средства, в частности, пойдут на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, формирование в Астраханской области сети безопасных и качественных автомобильных дорог и оздоровление реки Волга.
Игорь Бабушкин был назначен временно исполняющим губернатора Астраханской области три месяца назад. В единый день голосования, 8 сентября, он победил на выборах главы региона, набрав более 75 процентов голосов.
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Игорь БабушкинАстраханская областьЭкономика
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