В Астраханской области около 9,6 миллиарда рублей направят на нацпроекты

АСТРАХАНЬ, 16 сен – РИА Новости. Порядка 9,6 миллиарда рублей будет направлено из различных источников финансирования на реализацию национальных проектов в Астраханской области в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости избранный губернатор региона Игорь Бабушкин.

По его информации, из 52 выбранных региональных проектов на сегодняшний день 42 уже утверждены проектным комитетом при губернаторе Астраханской области.

"На 2020 год запланировано финансирование на уровне 9,6 миллиарда рублей, в том числе порядка 5,4 миллиарда из федерального бюджета, почти 4,2 миллиарда из областного, остальные средства из других источников: Фонда содействия реформированию ЖКХ, ТФОМСа и так далее", - сказал Бабушкин.

Средства, в частности, пойдут на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, формирование в Астраханской области сети безопасных и качественных автомобильных дорог и оздоровление реки Волга.