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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Красноярском

09:44 16.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП в Сухобузимском районе Красноярского края работники птицефабрики не получили угрожающих жизни травм, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"Пострадавшие госпитализированы. Они в состоянии средней тяжести. Их жизни ничто не угрожает. У них ушибы и переломы", - сказал собеседник агентства.
Ранее региональный главк МВД сообщил, что автобус, перевозивший работников птицефабрики в поселке Миндерла, съехал в кювет. В момент ДТП в автобусе находились 23 человека, 11 пассажиров были доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель был трезв.
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Красноярский крайСухобузимский районКрасноярскПроисшествия
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