Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП в Сухобузимском районе Красноярского края работники птицефабрики не получили угрожающих жизни травм, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

"Пострадавшие госпитализированы. Они в состоянии средней тяжести. Их жизни ничто не угрожает. У них ушибы и переломы", - сказал собеседник агентства.

Ранее региональный главк МВД сообщил, что автобус, перевозивший работников птицефабрики в поселке Миндерла, съехал в кювет. В момент ДТП в автобусе находились 23 человека, 11 пассажиров были доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель был трезв.