Избившую однокурсника студентку в Приморье могут отчислить

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Вопрос о дальнейшем пребывании студентки, которая избила однокурсника в колледже города Арсеньев в Приморье, будет решаться на педсовете, сообщили РИА Новости в образовательном учреждении.

Местное издание NewsBox24 ранее сообщило о драке в арсеньевском колледже. Издание сообщило, что девушка в классе замахнулась на подростка, мальчик увернулся и пытался отбиться руками. После девушка толкнула юношу в угол и ударила ногой в голову. Как сообщают местные СМИ, по предварительной информации, мальчик получил сотрясение мозга. В полиции РИА Новости сообщили, что начата проверка инцидента.

"Дальнейшее пребывание девочки в колледже будем решать на педсовете, потому что разовое грубое нарушение устава (колледжа) влечет отчисление. Сейчас будем решать, смотреть, также дадим оценку каждому (другим учащимся, которые находились в классе во время драки)", - рассказал представитель Приморского индустриального колледжа.

По его словам, инцидент произошел между учащимися первого курса – занятия начались несколько дней назад. Но на первом уроке во время классного часа всем новичкам - это почти 300 учеников - разъяснили правила поведения в колледже.

"Как только об инциденте (педагогам) стало известно, сразу мальчика отвезли, сняли побои, написали заявление в полицию, сейчас в этом деле разбирается полиция", - отметил представитель колледжа.