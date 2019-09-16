На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка

Семья подростка зарегистрирована в одном из сел в Закарпатской области, однако фактически живет на помойке. Охранники свалки вызвали скорую, когда у девочки начались схватки.

Роды приняли врачи Ровенского областного перинатального центра. По их словам, девочка не понимала ни украинского, ни русского языков и "мало что осознавала из того, что с ней происходит".