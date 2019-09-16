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РИА Новости

На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка

09:35 16.09.2019 (обновлено: 11:55 16.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На свалке в украинском городе Ровно нашли беременную 12-летнюю цыганскую девочку, сообщает "Обозреватель".
Семья подростка зарегистрирована в одном из сел в Закарпатской области, однако фактически живет на помойке. Охранники свалки вызвали скорую, когда у девочки начались схватки.
Роды приняли врачи Ровенского областного перинатального центра. По их словам, девочка не понимала ни украинского, ни русского языков и "мало что осознавала из того, что с ней происходит".
Возбуждено уголовное дело о половом контакте с лицом, не достигшим 16 лет.
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РовноЗакарпатская областьУкраинаВ мире
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Наши СМИ уже не знают какой зашквар про Украину напечатать... Поймите вы надоела россиянам тем про Украину. Тошнит. Пишите о наших проблемах!
16 сентября, 14:57
mdmiguel dios
22001015
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