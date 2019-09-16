Новак назвал атаки на саудовские НПЗ угрозой энергобезопасности

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак прокомментировал нападения на объекты саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Он отметил, что подобные атаки не должны происходить, так как они влияют на энергобезопасность "в целом".

Министр подчеркнул важность быстрой оценки последствий нападения, которую проводят саудовские специалисты, для понимания масштабов влияния на мировую добычу и поставки.

По словам Новака, в среднесрочной перспективе коммерческих запасов в мире достаточно, чтобы покрыть возможный недостаток.

"Но, повторю, во многом все будет зависеть от того, на какой период затронут последствия нарушения работы инфраструктуры", — заключил министр.

В субботу несколько заводов Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Это привело к сокращению производства более чем вдвое.

Мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12-13%.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых ведет борьбу коалиция во главе с Саудовской Аравией.