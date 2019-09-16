Более миллиарда рублей направят на соцподдержку астраханцев в 2020 году

Женщина гуляет с собаками на одной из улиц в центре Астрахани

АСТРАХАНЬ, 16 сен – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей будет направлено на социальную поддержку граждан в Астраханской области в 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости избранный губернатор региона Игорь Бабушкин.

С 1 сентября в Астраханской области вступили в силу поправки в закон "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан", расширившие число получателей льгот и увеличившие суммы выплат.

"Новый закон касается нескольких десятков категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, затрагивает более 200 тысяч человек", - сказал Бабушкин, уточнив, что в законе теперь учтены интересы многодетных и малообеспеченных семей, ветеранов боевых действий, тружеников тыла и детей войны.

"Конечно, такие меры потребовали серьезного финансирования: в областном бюджете до конца текущего года предусмотрено почти 300 миллионов рублей на их реализацию, в следующем году – более миллиарда рублей", - отметил он.