Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T11:24Z
https://ria.ru/20190916/1558719562.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155179/16/1551791695_0:725:2353:2048_1036x0_80_0_0_f7fa53cf08e63eca93354a955755c4fc.jpg
РИА Новости

Более миллиарда рублей направят на соцподдержку астраханцев в 2020 году

09:32 16.09.2019 (обновлено: 11:24 16.09.2019)
232
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с собаками на одной из улиц в центре Астрахани
Женщина гуляет с собаками на одной из улиц в центре Астрахани
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
АСТРАХАНЬ, 16 сен – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей будет направлено на социальную поддержку граждан в Астраханской области в 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости избранный губернатор региона Игорь Бабушкин.
С 1 сентября в Астраханской области вступили в силу поправки в закон "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан", расширившие число получателей льгот и увеличившие суммы выплат.
"Новый закон касается нескольких десятков категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, затрагивает более 200 тысяч человек", - сказал Бабушкин, уточнив, что в законе теперь учтены интересы многодетных и малообеспеченных семей, ветеранов боевых действий, тружеников тыла и детей войны.
"Конечно, такие меры потребовали серьезного финансирования: в областном бюджете до конца текущего года предусмотрено почти 300 миллионов рублей на их реализацию, в следующем году – более миллиарда рублей", - отметил он.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. 27 мая 2019
29 мая, 12:52РИА Недвижимость
Правительство выделит Астраханской области на спортобъекты 800 млн рублей
Игорь Бабушкин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области три месяца назад. В единый день голосования, 8 сентября, он победил на выборах главы региона, набрав более 75% голосов.
Читайте полный текст интервью>>
000001
Обсудить 0
Игорь БабушкинАстраханьОбщество
Рекомендуем
Бассейн
В Москве ребенку засосало руку в бассейне, сообщили СМИ
РИА
Новости
Актер Станислав Садальский
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Китайский актер Джеки Чан
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами, что не смог приехать в Москву
Сотрудник пункта вакцинации
В Минздраве напомнили о необходимости вакцинации
Лента
новостей
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
В Астраханской области около 9,6 миллиарда рублей направят на нацпроекты
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ
Спящий мужчина
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине на оскверненном памятнике оставили "послание" Зеленскому
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Подводная лодка военно-морского флота СССР
NI рассказал о "сумасшедших планах НАТО" по борьбе с советскими подлодками
Вакцина
Россия создает усовершенствованную вакцину от Эболы
Певец Филипп Киркоров на коктейле по случаю выхода ежегодного рейтинга 100 самых стильных по версии журнала GQ
"Настя, держись!": Филипп Киркоров поддержал Заворотнюк
Автомобиль Следственного комитета РФ
Дело о пожаре в Красноярске передали в центральный аппарат СК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Камчатские депутаты запретили продавать несовершеннолетним вейпы
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
Лента новостейМолния