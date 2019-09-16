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РИА Новости

На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста

09:28 16.09.2019
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© Фото : Сайт МИД УкраиныЗаместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислиц
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислиц
© Фото : Сайт МИД Украины
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислиц. Архивное фото
КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать осквернение памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области и отметил, что подозреваемые должны оказаться в суде.
Ранее глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что памятник осквернили в Николаевской области, на месте оставили записку, в которой упоминалось имя президента Украины Владимира Зеленского.
"Антисемитский акт вандализма с использованием символов нацистов должна расследовать полиция, а подозреваемые оказаться в суде. Евреи — это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины", - написал Кислица в своем микроблоге в Twitter.
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Эдуард ДолинскийВладимир ЗеленскийНиколаевская областьКиевУкраинаВ мире
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