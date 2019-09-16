В Приморье нашли новый очаг африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Новый очаг вируса африканской чумы свиней обнаружили на территории Пограничного района Приморья, сообщает администрация края.
Власти Приморья 1 августа ввели режим ЧС в Пограничном районе Приморья из-за обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) на ферме недалеко от автоперехода с КНР Сосновая Падь. В Россельхознадзоре сообщили, что причиной заноса вируса является трансграничное перемещение инфицированных кабанов с территории КНР. Причиной же инфицирования домашних свиней на ферме стало грубое нарушение правил их содержания. Позже сообщалось о новых очагах в Пограничном районе и Надеждинском районах, а также о двух очагах в городе Дальнереченск и одном в Красноармейском районе.
"Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора подтверждено наличие ДНК вируса АЧС на территории личного подсобного хозяйства в селе Барано-Оренбургское Пограничного района... Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС", - говорится в сообщении.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.