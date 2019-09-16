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РИА Новости

В центре Петербурга двое мужчин получили ножевые ранения

09:17 16.09.2019
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкСлужебная машина полиции в Санкт-Петербурге
Служебная машина полиции в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Служебная машина полиции в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Двое мужчин госпитализированы с ножевыми ранениями при конфликте в Апраксином дворе в центре Петербурга, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников конфликта, произошедшего в Апраксином переулке. В полицию поступили две телефонограммы в отношении двух уроженцев одного из среднеазиатских государств. У обоих мужчин были зафиксированы ножевые ранения, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
По информации ГУ МВД, полицейские доставили в отдел несколько уроженцев Средней Азии.
"По предварительным данным, конфликт произошёл на бытовой почве. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства, приведшие к конфликтной ситуации, а также всех участников данного инцидента", - отмечает ведомство.
Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), максимальная санкция – три года лишения свободы.
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