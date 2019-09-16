В центре Петербурга двое мужчин получили ножевые ранения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Двое мужчин госпитализированы с ножевыми ранениями при конфликте в Апраксином дворе в центре Петербурга, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников конфликта, произошедшего в Апраксином переулке. В полицию поступили две телефонограммы в отношении двух уроженцев одного из среднеазиатских государств. У обоих мужчин были зафиксированы ножевые ранения, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МВД, полицейские доставили в отдел несколько уроженцев Средней Азии.

"По предварительным данным, конфликт произошёл на бытовой почве. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства, приведшие к конфликтной ситуации, а также всех участников данного инцидента", - отмечает ведомство.